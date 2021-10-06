10 أكتوبر.. انطلاق مهرجان الأردن الدولي للأفلام

أعلنت وزارة الثقافة الأردنية، انطلاق مهرجان الأردن الدولى للأفلام فى دورته التاسعة 2021، 10 أكتوبر ويستمر حتى 15 من الشهر ذاته، حيث تعرض الأفلام يوميًا على مسارح المركز الثقافي الملكي.

ويشارك فى المهرجان كل من مصر وتونس والمغرب والبحرين ولبنان وفرنسا وهولندا والتشيك والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وإسبانيا والهند ونيوزيلندا الأرجنتين اليونان وسلوفينيا، ووقع الاختيار على المخرج سعود الفياض شخصية المهرجان لهذا العام.

حصل الفيلم المصري "هذه ليلتي" للمخرج يوسف نعمان على 3 جوائز في مهرجان الأردن الدولي في دورته الماضية، هي أفضل فيلم، وأفضل إخراج مناصفة، وأفضل ممثلة في مهرجان الأردن الدولي للأفلام الذي اختتمت فعالياته مساء أمس، في المركز الثقافي الملكي، بحضور أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري.

وحصل الفيلم الأردني "يا جار" للمخرج اسحق الياس على جائزة أفضل سيناريو للراحل رفقي عساف، وأفضل إخراج مناصفة مع فيلم "هذه ليلتي" للمخرج يوسف نعمان الذي حصل أيضا على جائزة أفضل ممثلة للفنانة ناهد السباعي، وحصل على جائزة أفضل ممثل مناصفة: جهاد الأندري عن فيلم "لحظة" من لبنان، أودي شاندرا من الهند عن فيلم "الجوع".

وذهبت جائزة أفضل إضاءة وتصوير مناصفة بين فيلم "تُنسى" من الأردن لجعفر النوفل، والكسندر أرشنيوت من الفيلم الفرنسي " مخالفة"، فيما قررت لجنة التحكيم حجب جائزة أفضل موسيقى تصويرية.