باكستان تدعو إلى تخفيف الديون عن الدول النامية المتضررة من كورونا

دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم، إلى تخفيف الديون عن الدول النامية المتضررة من فيروس كورونا من أجل التعافي الاقتصادي.

وشدد عمران خان- في كلمته الافتراضية أمام حوار قمة قادة العالم على هامش الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)- على ضرورة العمل على عودة الثروات المسروقة إلى البلدان النامية أهمية مساهمة الدول الغنية، في تمويل قضية المناخ في ضوء التحديات التي تواجهها الدول النامية الجزرية الصغيرة والدول النامية الأخرى، بما في ذلك باكستان.

وطالب خان المشاركين في القمة -تحت عنوان بناء مسار تنموي أكثر ازدهارًا: مواءمة حجم اللحظة"- العمل على وقف تدفقات الأموال غير المشروعة إلى الخارج، والتي تصل إلى تريليون دولار سنويا من الدول النامية.