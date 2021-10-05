الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باكستان تدعو إلى تخفيف الديون عن الدول النامية المتضررة من كورونا

عمران خان
عمران خان

دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم، إلى تخفيف الديون عن الدول النامية المتضررة من فيروس كورونا من أجل التعافي الاقتصادي.

وشدد عمران خان- في كلمته الافتراضية أمام حوار قمة قادة العالم على هامش الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)- على ضرورة العمل على عودة الثروات المسروقة إلى البلدان النامية أهمية مساهمة الدول الغنية، في تمويل قضية المناخ في ضوء التحديات التي تواجهها الدول النامية الجزرية الصغيرة والدول النامية الأخرى، بما في ذلك باكستان.

وطالب خان المشاركين في القمة -تحت عنوان بناء مسار تنموي أكثر ازدهارًا: مواءمة حجم اللحظة"- العمل على وقف تدفقات الأموال غير المشروعة إلى الخارج، والتي تصل إلى تريليون دولار سنويا من الدول النامية.

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الديون الدول النامية كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقيقة ما يجرى فى الميريلاند

الأكثر قراءة

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة هذا العام «إلكترونية»

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة هاجر أحمد

محجبة في المسلسل.. دينا تكشف حقيقة تقديم السيرة الذاتية للسيدة زينب

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر: الطب 627 درجة وهندسة 600

توفيق عبدالحميد يكشف لـ«الدستور» حقيقة تحويل سيارته لـ«تاكسى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الكبار فى عيدهم بين عقد الصحة.. والمهارات الرقمية

حسين دعسة

الفيسبوك يعطل أعمال خالتى كرستين!

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

د.محمد شادي

خط الكهرباء المصرى السعودى وتحول مصر لمركز للطاقة

ماجد حبته

.. وجيش رقمى بريطانى

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

مُحافظ سلطة النقد الفلسطينية يطلع المبعوث الأمريكي على مستجدات الجهاز المصرفي

مئات المُستوطنين يقتحمون حي الشيخ جراح بالقدس

وزير داخلية الإمارات يلتقى نظيرته الإسرائيلية ويبحثان التعاون المشترك (فيديو)