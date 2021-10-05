الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة دمياط يتفقد حصاد 58 فدان أرز في أبو جريدة

الدكتور السيد محمد
الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط

تفقد اليوم الثلاثاء، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، أعمال حصاد محصول الأرز بمركز التجارب والبحوث الزراعية بأبو جريدة التابع لكلية الزراعة.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور المتولي مصطفى سليم عميد كلية الزراعة ورئيس مجلس إدارة مركز التجارب والبحوث الزراعية بأبو جريدة.

وتتم أعمال الحصاد لعدد ٥٨ فدان بإجمالي محصول قدره ١٥٠ طن أرز شعير، بزيادة قدرها ٥٠ طن عن العام السابق.

وجاءت زيادة المحصول نتيجة لأعمال التطوير التي تمت بالأفدنة الثمانية وخمسين خلال السنوات السابقة وذلك في إطار الاهتمام والدعم الكبير من رئيس الجامعة للنهوض بالمركز.

وتتقدم إدارة الجامعة بخالص الشكر إلى القائمين على مركز التجارب والبحوث الزراعية بأبو جريدة، لما تبذله من جهود ملموسة في الفترة الأخيرة للإرتقاء بمستوى أداء المركز وعلى رأسهم  الدكتور أمل الصعيدي مدير وحدة المحاصيل بالمركز والدكتور أحمد صلاح مدير المركز والأستاذ المساعد بقسم الأراضي، كما يتوجه رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على العمل بمركز التجارب والبحوث الزراعية بأبو جريدة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والعمال.

وتستمر الجامعة في تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية في القطاعات المختلفة: شئون التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع، بشكل يستهدف غايات رؤية مصر الاستراتيجية ٢٠٣٠ تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله.

كما يتوجه رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على العمل بمركز التجارب والبحوث الزراعية بأبو جريدة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والعمال حيث يتابع الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط العمل وحصاد الأرز في منطقة أبو جريدة في دمياط.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط السيد دعدور جامعة دمياط

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وائل لطفي

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