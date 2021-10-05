سلمى أبو ضيف فنانة مصرية ونجمة أسبوع الموضة بباريس (صور)

حرصت النجمة المصرية سلمى أبو ضيف على المشاركة بأسبوع الموضة في باريس، فهي عارضة أزياء وممثلة، قدمت العديد من الأدوار الفنية الشبابية في الدراما، كما أنها بلوجر على موقع «انستجرام» حيث تحظي بمتابعة حوالي 3 مليون متابع.

مشاركتها في أسبوع الموضة بباريس

وأطلت سلمى أبو ضيف، في عرض أزياء دار فالنتينو Valentino، بإطلالة راقية الذي تم عرضه خلال أسبوع الموضة بباريس، والذي تضمن عرض أحدث مجموعات علامة فالنتينو لربيع وصيف 2022، تحت عنوان Rendez-Vous.

وتألقت سلمى بطلالة حمراء اللون، صاخبة، وغير تقليدية، حيث ارتدت فستان قصير باللون الأحمر، ذو أكمام طويلة فضفاضة، ونسقت معه جوارب باللون الأحمر أيضًا، وزينت شعرها برابطة شعر حمراء اللون، مع حذاء بنفس لون الفستان ذو كعب عال، وحقيبة بنفس اللون أيضًا.

وشاركت سلمى إطلالتها هذه مع جمهورها، حيث تفاعل الالاف من إطلالاتها الجديدة، وانهالت عليها التعليقات الإيجابية، منها أصدقائها الفنانة سارة عبد الرحمن وهدي المفتي وغيرهم.

درست الإعلام واتجهت إلى عالم التمثيل

على الرغم من دراستها الإعلام في ججامعة القاهرة، وعملها بالإذاعة في سن 16 كمذيعة راديو "رحاب إف إم" على الانترنت، إلا أنها اتتجهت إلى عالم التمثيل لتروي شغفها الدائم بالفن، حيث شاركت فى عدد من الأعمال التلفزيونية، أبرزها حلاوة الدنيا، لاتطفئ الشمس، ومشاركتها بحكاية "لازم أعيش" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" مع الفنانات جميلة عوض ونجلاء بدر.

"فاشونيستا" عارضة أزياء

تعمل سلمى أبو ضيف، في مجال الأزياء بجانب عملها في التمثيل، وتشارك بأسابيع الموضة المختلفة في باريس وميلانو، وقد اختارتها مجلة فوج مؤخرًا، لتتصدر صفحاتها، كما سبق وشاركت سلمى أبوضيف غلاف المجلة بمناسبة الاحتفال بالعيد الأول لمجلة "فوج آرابيا"، حيث ظهرت على غلافها بمشاركة النجمات صبا مبارك، شيرين رضا.

بلوجر على انستجرام

كما تحظى سلمى أبوضيف بمكانة خاصة، فى قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الشهير بالصور والفيديوهات، حيث تحظي بمتابعة حوالي 3 ملايين متابع، كما تطل النجمة الشابة بأزياء عصرية، وملابس أنيقة وغير تقليدية، فتتنوع أزياؤها من الفساتين الجامبسوت، والشميز الكاجول، وغيرها من أزياء ذات الألوان فاتحة.