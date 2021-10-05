الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

زيادة الرحلات الجوية الداخلية بين مطارى القاهرة وطابا

الرحلات الجوية الداخلية
الرحلات الجوية الداخلية

صرحت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي، بزيادة معدلات الرحلات الجوية الداخلية بين مطارى القاهرة وطابا الدوليين، خلال الآونة الأخيرة في ظل حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية والداخلية الوافدة إلى البلاد في ظل استمرار انتشار وتفشي الفيروس القاتل بمختلف أنحاء العالم.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن شركة مصر للطيران بدات خلال الأيام الماضية تسيير رحلات داخلية بين القاهرة وطابا، حيث يتم تسيير 4 رحلات أسبوعيًا لنقل مئات الأفواج السياحية مختلفة الجنسيات، مشددًا على اتباع كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة.

شركة ميناء القاهرة الجوي وزارة الطيران المدني تنشيط الحركة السياحية الدولية القاهرة طابا

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