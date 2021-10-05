الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الإسكان يتفقد مشروعات الشريط النهري السياحي بأسوان الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لتفقد المشروعات السكنية والخدمية الجارى تنفيذها بمدينة أسوان الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن إجمالى استثمارات المدينة خلال الـ7 سنوات الماضية (من عام 2014 وحتى نهاية يونيو الماضي)، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي بلغت نحو 3.3 مليار جنيه.

وتجول الدكتور عاصم الجزار، واللواء أشرف عطية، بمشروعات الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، حيث أثنى الوزير على مستوى تنفيذ الأعمال، وشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، والتنفيذ على أعلى مستوى، لهذا المشروع الهام الذى سيكون علامة مميزة على شاطئ نهر النيل فى محافظة أسوان.

وأشار وزير الإسكان إلى أن المساحة الإجمالية لمشروع الشريط النهري السياحى، 1050 فداناً، والمرحلة الأولى منه بمساحة 181 فداناً، وتتكون من منطقتين للفيلات بهما 150 فيلا، والممشى السياحى بطول 1500 متر، وبه، مسار للدراجات، ومحال تجارية تصلح لجميع الأنشطة المطلوبة لخدمة المشروع، وكذا الممشى النيلي بطول 6 كم، وهو واجهة مباشرة على كورنيش النيل بإطلالة بانورامية، ليكون متنزها ومتنفسا لخدمة جميع أهالى أسوان، ويضم (بازارات  سياحية - محال تجارية - كافيهات - نفق مشاة - مراسي سياحية - مناطق العاب أطفال - مسارات حركة للمشاة - برجولات خشبية - مقاعد للمواطنين - أماكن انتظار السيارات)، والمسرح المكشوف : بمساحة 5.5 فدان يسع 3000 متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل وملحق به ساحة انتظار سيارات تسع 300 سيارة، وكبارى مشاة، تم تنفيذها للاتصال بين الممشى النيلي ومنطقة الفيلات.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أسوان أشرف عطية محافظ أسوان جولة تفقدية

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