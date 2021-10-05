الخميس إجازة رسمية بجميع مكاتب البريد

قررت الهيئة القومية للبريد، أن يكون بعد غدٍ الخميس، ٧ أكتوبر 2021، إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة، على أن يستأنف العمل بمكاتب البريد يوم الأحد، 10 أكتوبر، في حين يعمل مكتب واحد في كل منطقة أو قطاع يوم السبت؛ لتلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين.

ويصل عدد مكاتب البريد نحو 4160 مكتب علي مستوي الجمهورية والتي تخدم نحو 25 مليون مواطن وتقدم جميع الخدمات المالية والبريدية وخدمات مصر الرقمية.

ووضعت الهيئة خطة لتحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب البريد، بما يتناسب مع احتياجات الدولة وتقديم خدمات مصر الرقمية؛ للتيسير على المواطنين وتوفير منصة رقمية عبر شبكة مكاتب البريد المنتشر على مستوى الجمهورية، ويبلغ إجمالي الودائع ومدخرات المصريين في هيئة البريد نحو 210 مليارات جنيه.

ويجرى تنفيذ خطة طموحة لإعادة صياغة دور البريد المصرى ليصبح منفذًا لتقديم الخدمات الحيوية للمواطنين، ليشهد البريد المصرى طفرة نوعية من حيث الشكل والمضمون.

وفي ضوء الخطة تم الانتهاء من تطوير 1600 مكتب من إجمالى 4000 مكتب بريد، بالإضافة إلى تزويد البريد بعدد 750 ماكينة صراف آلى، ويتم تنفيذ خطة خلال العام الجارى لإنشاء 500 مكتب جديد، وتطوير 1500 مكتب مع تزويد مكاتب البريد بألف ماكينة صراف آلى.

كما تمت ميكنة عمليات صرف المعاشات آليا من خلال الكارت الذكي، وتوفير خدمة توصيل المعاشات إلى المنازل لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين فى ذلك دون تحمل تكاليف إضافية.

وأصبح البريد منفذا لتقديم خدمات مصر الرقمية، وخدمات الشمول المالى ووسيطا بين العميل والشركات المقدمة لهذه الخدمات، والتى تشمل التمويل الاستهلاكي متناهى الصغر، والتمويل متناهى الصغر، والتأمين متناهى الصغر، حيث يتم من خلاله تلقي الطلبات وتسجيل بيانات المتقدمين وصرف التمويل وتحصيل الأقساط.

كما يجرى حاليًا دراسة إطلاق محفظة "المحمول" الرقمية التى ستمكن عملاء البريد من الحصول على قروض متناهية الصغر، وسداد الفواتير، وسداد قيمة المشتريات، والقيام بتحويلات نقدية، ولتعزيز قدرات البريد المصرى فى تقديم الخدمات اللوجستية وخدمات التجارة الإلكترونية الدولية.