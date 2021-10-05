الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

عمرو دياب يطرح أغنيته الجديدة «حلو التغيير»

عمرو دياب
عمرو دياب

طرح عمرو دياب، اليوم الثلاثاء، أغنيته الجديد “حلو التغيير”، من خلال خاصية الدفع المسبق من خلال إحدى شركات الاتصالات وأحد التطبيقات الشهيرة الخاصة بالمحتوى الموسيقي، تمهيدًا لطرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية الجديدة للهضبة، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما، ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس، وهي إحدى أغاني  ألبوم “عّيشنى” المنتظر طرحه بشكل سناجل كل أسبوع. 

وكان الهضبة عمرو دياب حقق نجاحا كبيرا ببرومو أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان “حلو التغيير” حيث تصدر بها قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب خلال ساعات قليلة من طرحها.

تصدرت أغنية “أحلى ونص” للهضبة عمرو دياب قائمة الاستماعات في مصر، حيث احتلت المركز الأول عبر منصة "أنغامي".

ونشر التطبيق الشهير عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به، الأغاني التي تصدّرت الاستماعات في معظم الدول العربية لشهر سبتمبر في مصر، السعودية، لبنان، العراق، الجزائر، المغرب وتونس.

وتصدر عمرو دياب قائمة الأغاني المصرية الأكثر استماعًا على تطبيق "أنغامي" في شهر سبتمبر بأغنيته الجديدة "أحلى ونص".

ونشر تطبيق "أنغامي" قائمة الأغاني المصرية الأكثر استماعًا لهذا الشهر حيث جاء عمرو دياب في المركز الأول بأغنيته "أحلى ونص" ، وفي المركز الثاني أحمد كامل بأغنيته "على عيني" ، وفي المركز الثالث جاء محمد حماقي بأغنية " لو هتسيب" ، وفي المركز الرابع حودة بندق بمهرجان "خطر" ، وجاء أحمد سعد في المركز الخامس بأغنية "الملوك".

وأصدر عمرو دياب هذا الصيف 3 أغنيات هى "الدنيا بترقص"، "اتقل"، "أحلى ونص"، وأعلن مؤخرًا عن قرب طرح أغنيته الجديدة " أذواق"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم، كما طرح الهضبة أيضًا البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة "عيّشني" والتي ستصدر خلال الفترة القادمة.

 

 

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