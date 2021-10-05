بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس حفل ختام وتكريم مسابقة القديس مرقس

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأسكندرية للأقباط الكاثوليك، ختام المسابقات حسب إنجيل مرقس، وذلك بعد انتهاء المسابقات النهائية بالكلية الإكليريكية بالمعادي، بحضور نيافة الأنبا دانيال لطفي، أسقف التعليم المسيحي، ومطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والأب يوحنا بخيت، وكيل اللجنة، والأب بيشوي رسمي، مدير الكلية الإكليريكية، والعديد من الآباء الكهنة من الإيبارشيات المختلفة، والحكام، والمنسقين، والمشاركين بالمسابقة.

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه تخلل اليوم صلاة القداس الإلهي، وكلمة التقديم من المهندس علاء إسحق، والكلمة الافتتاحية من نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال، ثم بدأت المسابقات النهائية للمراحل المختلفة، حيث كانت المسابقات النهائية في المرحلة الابتدائية بين إيبارشيات ( الجيزة، سوهاج، أبو قرقاص)، وفازت إيبارشية أبو قرقاص في المرحلة الابتدائية. وفي المرحلة الإعدادية، كانت التصفيات بين إيبارشيات ( أسيوط، أبو قرقاص، الإسماعيلية)، وفازت بتلك المرحلة إيبارشية أسيوط، أما المرحلة الثانوية فقد كانت التصفيات بين إيبارشيات ( سوهاج، المنيا، الإيبارشية البطريركية)، وفازت إيبارشية سوهاج في المرحلة الثانوية.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه اختتم اليوم بحفل الختام، الذي شمل كلمة غبطة البطريرك، حيث أثنى على كل المجهودات المبذولة من اللجنة، والآباء الكهنة، والخدام والخادمات، ومستوى المشاركين بالمسابقة، كما هنأ الجميع على مشاركتهم بالمسابقة، تلا الكلمة، تكريم من غبطة البطريرك للفائزين من الإيبارشيات المختلفة، ومنح البركة الرسولية الختامية للجميع.

الجدير بالذكر أن المسابقة في إنجيل القديس مرقس كانت قد بدأت في شهر يونيو الماضي، واستمرت حتى شهر أكتوبر الجاري، بين كل إيبارشيات جمهورية مصر العربية للأقباط الكاثوليك، وذلك تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأسكندرية للأقباط الكاثوليك، وبتنظيم من اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، ونيافة الأنبا دانيال لطفي، أسقف التعليم المسيحي بمصر.