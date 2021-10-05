حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، تلك الذكرى التي سطرت خلالها القوات المسلحة المصرية تاريخًا مجيدًا بدماء وشجاعة رجالها، الذين استردوا الأرض والكرامة ببسالة ستظل تذكرها صفحات التاريخ بفخرٍ وعزة لكل المصريين.

كما تقدم حسين زين بخالص التهنئة لوزير الدفاع والإنتاج الحربيّ؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، وقادة و ضباط و جنود الجيش المصري العظيم الذين بذلوا التضحيات الغالية من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن ولا يزال جيش مصر الحصن والسند القوي يبذل جهودًا عظيمة في تأمين كافة حدود الوطن من إيه أخطار أو تهديدات، ويحافظ على مقدراته وثرواته، ويبذلون دمائهم الذكية للحفاظ على أمن وأمان مصر وشعبها في مواجهة تنظيمات إرهابية تستهدف القتل والتدمير.

وأضاف زين أننا نستلهم روح انتصارات أكتوبر للمضي قدمًا في تحقيق المزيد من الانتصارات فى معركة البناء والتنمية والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي وما نشهده من إنجازات فى شتى المجالات بمختلف ربوع الوطن لخير دليل على السير في الدرب الصحيح نحو جمهورية جديدة تلبي طموحات وآمال شعب مصر العظيم.

وتقدم شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام خريطة برامجية متميزة احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التى بذلت فيها قواتنا المسلحة التضحيات الغالية لاسترداد الأرض والكرامة، تلك الذكرى الخالدة المحفورة فى قلوب وعقول المصريين.