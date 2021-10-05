إحالة مسجل خطر ضبط بحوزته أسلحة نارية ومخدرات بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، احالة مسجل خطر ضبط بحوزته أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وتبين من التحقيقات انه عقب تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه مستقلًا السيارة "ملكه"، وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات – كمية من مخدر الحشيش - 2 هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.