الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة مسجل خطر ضبط بحوزته أسلحة نارية ومخدرات بمدينة نصر

مسجل خطر
مسجل خطر

قررت جهات التحقيق بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، احالة مسجل خطر ضبط بحوزته  أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وتبين من التحقيقات انه عقب تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه مستقلًا السيارة "ملكه"، وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات – كمية من مخدر الحشيش - 2 هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مدينة نصر مديرية أمن مواد مخدرة حشيش سلاح نارى خرطوش قسم شرطة ضبط مخدرات الداخلية

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