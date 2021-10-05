الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 40 حالة تعدٍ على حرم النيل والمجاري المائية بشبراخيت بالبحيرة

ازالة تعدى
ازالة تعدى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري والمصارف المائية وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها بالكامل.

وتستأنف اليوم أعمال تنفيذ كافة الإزالات المقررة لعدد 21 حالة أخرى بذات القرى بمساحة 7995 م2 تقريبًا لتصل إجمالي حالات الإزالة إلى 61 حالة بمساحة إجمالية 10374 م۲ والصادر لها قرارات إزالة.

وأكد محافظ البحيرة أنه سيتم تنظيم حملات مكبرة بالتنسيق مع الأمن وكافة الجهات المعنية لإزالة كافة صور التعديات مهما كان نوعها على حرم النيل والمجارى المائية بنطاق مدن ومراكز وقرى المحافظة وستكون حملات رادعة بإزالة كافة التعديات حتى سطح الأراض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه تم التوجيه باستمرار الحملات المكبرة بالتعاون مع مديرية أمن البحيرة من أجل سرعة تنفيذ جميع قرارات الإزالة الخاصة بالتعدى على المجرى المائي بجميع أنحاء المحافظة.
 

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وائل لطفي

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