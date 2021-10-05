الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة: فترة ما بعد الانتخابات العراقية هى الأهم

الانتخابات العراقية
الانتخابات العراقية

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارات، اليوم الثلاثاء، أن هناك العديد من الجهود التي تبذل من أجل منع حصول أي تزوير في هذا الاستحقاق المهم، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في العراق. 

إلا أن بلاسخارت اعتبرت في الوقت عينه أن ما بعد الانتخابات هو المرحلة الأهم، في إشارة إلى تشكيل الحكومة وإدارة البلاد بشكل يلبي طموحات العراقيين.

إلى ذلك، أشارت بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية اليوم الثلاثاء، إلى أن قوات الأمن تعمل على تأمين مناخ آمن للانتخابات، لافتة إلى وجود جهود كبيرة تُبذل لمنع حصول عمليات تزوير.

كما رأت أن الانتخابات المقررة في العاشر من أكتوبر الجاري ستكون مختلفة عن انتخابات 2018.

وذكرت أن الأمم المتحدة عبر مراقبين لها ستتواجد في محافظات بغداد وأربيل وكركوك ونينوى والبصرة.

يشار إلى أن الانتخابات ستجري بحسب قانون انتخابي جديد، يعتمد دوائر انتخابية مغلقة، بحيث أصبح الترشيح لا يتطلب الانضواء في قوائم ويمكن أن يقتصر على عدد محدود من المرشحين، بحسب عدد السكان في كل دائرة.

وكانت مفوضية الانتخابات المستقلة دعت في وقت سابق، نحو 25 مليون ناخب للمشاركة في الانتخابات المبكرة، التي يتنافس فيها أكثر من 3200 مرشح للفوز بـ 329 مقعدا هو مجموع مقاعد مجلس النواب التي خصص 25 بالمئة منها للنساء.

إلا أنه على الرغم من التحضيرات الجارية بحماسة على قدم وساق، وسط تشجيع من البعثة الأممية في البلاد، التي أكدت استعدادها لنشر مراقبين أممين في مراكز الاقتراع للحد من أي محاولات تزوير، إلا أن قسما من العراقيين لا يرى أن هذا الاستحقاق سيحمل تغييرا جوهريا، كما لن يحد من سيطرة الأحزاب والوجوه التقليدية، ناهيك عن بعض الفصائل المسلحة.

الامين العام العديد الجهود هناك تبذل

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقيقة ما يجرى فى الميريلاند

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالدرجات علمي وأدبي بنين وبنات

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

لينك سريع.. رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021

وزير الري: مصر حريصة على حفظ حقوقها المائية في أي اتفاق حول سد النهضة

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر: الطب 627 درجة وهندسة 600

ضبط راكب بمطار القاهرة يخبّئ ماريجوانا «فى كل شىء»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

د.محمد شادي

خط الكهرباء المصرى السعودى وتحول مصر لمركز للطاقة

ماجد حبته

.. وجيش رقمى بريطانى

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

مؤمن المحمدي

فش غل

د.أحمد الخميسى

اللغة والحب هذه الأيام

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

عقبات وحلول.. هل صفقة "تبادل الأسرى" بين حماس وإسرائيل باتت قريبة؟

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

مسئول بالإدارة الأمريكية: واشنطن ستبلغ إسرائيل بالإلتزام بالدبلوماسية مع إيران