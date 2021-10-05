أشرف شبانة ضيف برنامج «كل يوم شاعر».. الإثنين

تنظم لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، التابعة لإدارة المركزية للشعب واللجان برئاسة الدكتورة غادة طوسون، فعاليات برنامج "كل يوم شاعر"، ويلقي خلالها الشاعر أشرف شبانة، في السادسة مساء الإثنين الموافق 11 أكتوبر الجاري، مجموعة من قصائد بعنوان:

"أنا ذا - كونك كوني - عيناكي - ومضة - مصلوب - أتأملت مرة - النهاية".

ويأتى برنامج "كل يوم شاعر" فى إطار المبادرة التى أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تحت عنوان "الثقافة بين إيديك"، تحت إشراف الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور محمد أبوالفضل بدران مقرر لجنة الشعر بالمجلس.

ومن جانب آخر؛ ينظم المجلس الأعلى للثقافة، أمسية ثقافية بعنوان "أكتوبر في الدراما والموسيقى والأدب"، وذلك بمناسبة إحياء أعياد انتصارات أكتوبر المجيدة، فى تمام السادسة من مساء غد الأربعاء، وذلك عبر تطبيق زووم.

وتلقى الأمسية الضوء على تعبير الدراما والموسيقى والأدب عن مشاعر النصر وبطولات حرب أكتوبر؛ وذلك من خلال مداخلات لعدد من كبار الفنانين والنقاد والموسيقيين والأدباء؛ من بينهم: "الموسيقار حسن شرارة، الملحن حلمي بكر، الفنان سمير صبري، الأديب سمير الفيل، الأديب سيد نجم، الناقد طارق الشناوي، المخرج على عبد الخالق، المخرج محمد فاضل، الفنانة والإعلامية نجوى إبراهيم، الأديب يوسف القعيد.

وتحتفل مصر كل عام فى العاشر من رمضان، بذكرى انتصار 10 رمضان 1393 هجرية، "حرب أكتوبر 1973" وهى الحرب التى انتصر فيها الجيش المصرى على العدو الإسرائيلى، واستعاد أرض سيناء، بعد احتلالها لمدة 6 سنوات، حيث وحقق الجيش المصرى، الانتصار على العدو الإسرائيلى، واستطاع استعادة الأرض وتحقيق الانتصار العظيم، رغم كل المعوقات التى كان يرددها البعض حينها، وكانت تروج لها القوى العظمى، إلا أن الجيش المصرى استطاع تحطيم المستحيل.