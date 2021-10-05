برلماني يهنئ السيسي بذكرى نصر أكتوبر: الجيش المصري أبهر العالم

تقدم المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر عام 1973، مؤكداً أن أبطال وصقور القوات المسلحة المصرية أبهروا العالم كله بعد تحقيق الانتصار الكبير في السادس من أكتوبر عام 1973، ونجحوا بكل كفاءة واقتدار واحترافية عسكرية غير مسبوقة في التاريخ في تحرير الأرض واستعادة الكرامة بإرادة صادقة لجيش باسل وشعب أصيل وعظيم.

وقال خضراوي، إن القوات المسلحة المصرية جسدت في هذا الانتصار التاريخي ملحمة عظيمة ضربت فيها أروع الأمثلة في البطولة والفداء ولا زالت تؤكد على أن الجيش المصري هو درع الوطن وسيفه وقت الحرب والسند في مشروعات التنمية والبناء، مؤكداً أن انتصارات السادس من اكتوبر كانت ولا تزال وستظل راسخة في قلوب المصريين والشعوب العربية لأنها أعادت العزة والكرامة لمصر والأمة العربية .

وأعرب عن ثقته فى أن الشعب المصرى العظيم يستلهم من انتصار السادس من أكتوبر الاستمرار والحرص على مساندة الدولة المصرية في مواجهة جميع المخططات الشيطانية والخسيسة من قوى الشر والضلال والإرهاب لإحداث الفوضى داخل البلاد.