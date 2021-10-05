الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني يهنئ السيسي بذكرى نصر أكتوبر: الجيش المصري أبهر العالم

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام خضراوى

تقدم المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر عام 1973، مؤكداً أن أبطال وصقور القوات المسلحة المصرية أبهروا العالم كله بعد تحقيق الانتصار الكبير في السادس من أكتوبر عام 1973، ونجحوا بكل كفاءة واقتدار واحترافية عسكرية غير مسبوقة في التاريخ في تحرير الأرض واستعادة الكرامة بإرادة صادقة لجيش باسل وشعب أصيل وعظيم.

وقال خضراوي، إن القوات المسلحة المصرية جسدت في هذا الانتصار التاريخي ملحمة عظيمة ضربت فيها أروع الأمثلة في البطولة والفداء ولا زالت تؤكد على أن الجيش المصري هو درع الوطن وسيفه وقت الحرب والسند في مشروعات التنمية والبناء، مؤكداً أن انتصارات السادس من اكتوبر كانت ولا تزال وستظل راسخة في قلوب المصريين والشعوب العربية لأنها أعادت العزة والكرامة لمصر والأمة العربية .

وأعرب عن ثقته فى أن الشعب المصرى العظيم يستلهم من انتصار السادس من أكتوبر الاستمرار والحرص على مساندة الدولة المصرية في مواجهة جميع المخططات الشيطانية والخسيسة من قوى الشر والضلال والإرهاب لإحداث الفوضى داخل البلاد.

مصر قدم السيسي الإرهاب العبور الجيش المصرى القوات المسلحة المصرية إنتصارات السادس من أكتوبر محافظة شمال سيناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقيقة ما يجرى فى الميريلاند

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالدرجات علمي وأدبي بنين وبنات

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

لينك سريع.. رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021

الرئيس السيسي يضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول و«ناصر والسادات»

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر: الطب 627 درجة وهندسة 600

«فيسبوك» عن سبب تعطل الخدمات: تعديلات خاطئة فى الإعدادات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

د.محمد شادي

خط الكهرباء المصرى السعودى وتحول مصر لمركز للطاقة

ماجد حبته

.. وجيش رقمى بريطانى

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

مؤمن المحمدي

فش غل

د.أحمد الخميسى

اللغة والحب هذه الأيام

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: حكومة بينيت الأخطر على إسرائيل

مفقود من 33 عامًا.. بينيت يكشف مهمة "الموساد" لمعرفة مصير طيار إسرائيلى

بعد عرقلة التصويت في الكونجرس: هل تتخلى إسرائيل عن المساعدات الأمريكية؟