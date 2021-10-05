الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مهتز نفسيًا وراء إلقاء الطوب على قطار أسوان وإصابة السائق

قطار
قطار

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بأنه أثناء سير أحد القطارات (إدفو/ أسوان) بدائرة مركز دراو بأسوان قام شخص مجهول بإلقاء حجارة على القطار، مما تسبب فى إصابة سائق القطار بكدمة بالصدر.

فريق بحث

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أسفرت جهوده عن تحديد أحد شهود الواقعة (عامل - مقيم بدائرة المركز)، وبسؤاله قرر بقيام شخص مهتز نفسيًا مقيم بدائرة المركز برشق بعض الصبية الصغار بالحجارة بمحل البلاغ، وذلك لقيامهم بالتعدي عليه بالسب والشتم، حيث تصادف مرور القطار المُشار إليه ولكون نافذته بدون زجاج، أسفر ذلك عن إصابة قائد القطار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد أحد الصبية المُشار إليهم، وبمناقشته أيد ما جاء بأقوال شاهد الواقعة، كما أمكن ضبط المتهم وتبين أنه "مهتز نفسيًا"، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية إدفو أسوان مركز دراو بأسوان القطار مهتز نفسيا

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وائل لطفي

حقيقة ما يجرى فى الميريلاند

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