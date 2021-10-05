الأب يوحنا سعد مسئولًا عن لجنة الكهنة بمجلس كنائس مصر

اختير الأب يوحنا سعد، راعي كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا للأقباط الكاثوليك بعزبة النخل، وممثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة خدام رعايا الكهنة والقسوس بمجلس كنائس مصر، ليكون مسؤولًا عن اللجنة، وذلك لمدة سنتين، خلفًا للأب بطرس فؤاد، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية.

كما جرى اختيار القس ناجح فوزي، ليكون نائبًا لرئيس اللجنة عن الكنيسة الإنجيلية، والقس يوسف عادل، سكرتيرًا للجنة عن الكنيسة الإنجيلية، والقس ميشيل ميلاد، أمينًا للصندوق عن الكنيسة الأسقفية، والقس يوسف نبيل، مسؤولًا للإعلام والعلاقات العامة عن الكنيسة الأرثوذكسية، علمًا بأن أعضاء المكتب يمثلوا أغلب الطوائف المسيحية المختلفة.

جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة، الذي أقيم صباح اليوم، بكنيسة القديسة تريزا للأقباط الكاثوليك بالشرابية، بمشاركة صاحب النّيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، والأب ذمسكينوس الأزرعي، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والقس يشوع، الأمين العام المشارك بمجلس كنائس مصر عن الكنيسة الأسقفية.

وكان قد شارك صاحب الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، في اجتماع لجنة خدام رعايا الكهنة والقسوس، بمجلس كنائس مصر، وذلك بكنيسة القديسة تريزا للأقباط الكاثوليك بالشرابية.

جاء ذلك بمشاركة الأب الأب ذمسكينوس الأزرعي، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، بالإضافة إلى ممثلي الطوائف المسيحية المختلفة. دار اللقاء حول مؤتمر اللجنة المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري بالأنافورة، كما ألقى نيافة الأنبا باخوم كلمة حول "ربط كلمة الله بواقع حياتنا اليومية"، كما تحدث نيافته أيضًا حول وثيقة قداسة البابا فرنسيس "كلنا أخوة".

الجدير بالذكر أن لجنة خدام رعايا- الكهنة والقسوس هي لجنة فرعية منبثقة من مجلس كنائس مصر، حيث تكون عضوية اللجنة من ترشيح رئيس كل كنيسة من الكنائس الخمس بمصر، بواقع ثلاثة عن كل كنيسة.