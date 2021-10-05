الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أول تعليق من مؤسس «فيسبوك» بعد عودة الخدمة

مارك زوكربيرج
مارك زوكربيرج

علق لمارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى ومؤسس شركة فيسبوك بعد عودة خدمات التطبيقات إلى العمل مرة أخرى بعد توقف أكثر من 6 ساعات.

 

ونشر زوكريبرج منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه: "فيسبوك وانستجرام وواتس آب وماسنجر يعودون على الإنترنت الآن آسف على التعطيل اليوم -- اعرف كم تعتمد على خدماتنا للبقاء على تواصل مع الأشخاص الذين تهتم بهم".

وانخفضت أسهم فيسبوك بنسبة خمسة بالمائة بعد الانقطاع العالمى الذى تعانى منه الشركة حاليًا.


وتراجعت الثروة الشخصية لمارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك، بنحو سبعة مليارات دولار أميركى فى غضون ساعات قليلة بسبب انقطاع خدمات فيسبوك وواتساب وانستغرام، وفقا لوكالة بلومبرغ.

 

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