الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أمل وجورج كلونى يخطفان الأنظار بإطلالات أنيقة على السجادة الحمراء

جورج وأمل كلوني
جورج وأمل كلوني

يعد ظهور، كل من النجمة أمل وزوجها جورج كلوني،  نادر، حتى قبل جائحة كورونا، ولهذا خطف الثنائي الشهير إليهما الأنظار، على السجادة الحمراء، خلال عطلة نهاية الأسبوع في لوس أنجلوس لحضور العرض الأول لفيلم "Tender Bar".

 

إطلالة أمل كلوني
 

تألق الزوجان بإطلالات أنيقة، وبالنسبة لأمل كلوني، فهي تميل إلى اختيار أزياء أكثر تحفظًا، حيث تألقت بفستان أسود مزين بالرسومات الفضية، ذو فتحة رقيقة عند الخصر،  ذو قصة  مكشكشة عالية من الأمام.

 

ونسقت أمل، وهي أم لطفلين، الفستان مع حذاء ذو كعب عالي، أسود اللون، وحقيبة يد سوداء متناسقة مع إطلالتها وأقراط متدلية مرصعة بالألماس، وجعلت أمل شعرها بستايل الوايفي الناعم، منسدلا على أكتافها.

أمل وجورج كلونى

إطلالة جورج كلوني

فيما تألق جورج، نجم “Money Monster” بإطلالة أنيقة في بدلة سودء  اللون، ونسق معها قميص أسود أسفل وحذاء أسود. 

 

حياة جورج وأمل كلوني في جائحة كورونا

عادة ما يحافظ الزوجان، والدا التوأم ألكساندر وإيلا البالغان من العمر 4 سنوات، على بقاء حياتهما الخاصة طي الكتمان، بعيدا عن الإعلام، لكنهما تحدثا عن حياتهما بشكل نادر، حينما تم سؤالهما من بعض الصحفيين: كيف كانت الحياة معكم في العام الماضي أثناء الوباء؟

 

وأجاب جورج كلوني لمجلة "Entertainment Tonight": "كان الأمر جيد، أنت تشعر بالسوء الشديد تجاه العالم، لكن أطفالنا كانوا يبلغون من العمر 4 أعوام، لذا، كما تعلمون، لم يكن عليّ إلا أن أعلمهم علم المثلثات في المنزل".

 

فيما عبرت أمل بلطف عن علاقتها بجورج، حيث قالت أمل: "ربما مثل العديد من العائلات حيث يعمل كلا الوالدين، فأنا محظوظو لأن لدي شريك داعم للغاية".

بن أفليك وجورج كلونى

فيلم The Tender Bar

وتألق أيضا  في العرض الأول لفيلم "The Tender Bar"، النجم بن أفليك، الذي يلعب دور البطولة في الفيلم، وشوهد وهو بصحبة النجمة جينيفر لوبيز ، وحضر العرض الخاص أبضا ليلي راب وتاي شيريدان وكريستوفر ليود.

كورونا جينيفر لوبيز السجادة الحمراء جورج كلوني أمل كلوني

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