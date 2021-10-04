«ديلى ميل»: اختبار العين البسيط قد يكشف العلامات المبكرة لأمراض القلب

العيون هي نافذة على صحتنا، ويمكن أن تظهر العديد من الأمراض في العين، حيث توصلت دراسة جديدة، إلى أن اختبارًا بسيطًا للعين يمكن أن يكشف عن خطر إصابة الشخص بأمراض القلب.

وجد الباحثون، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطاني، أن عمليات المسح لشبكية العين لدى المرضى قد التقطت علامات تدل على ضعف تدفق الدم إلى أعينهم، ويمكن استخدام هذا كعلامة على مشاكل القلب والأوعية الدموية .

وغالبًا ما تؤدي أمراض القلب إلى عدم تنظيم الدورة الدموية وقد تتسبب في موت خلايا الشبكية، وهو جزء العين الذي يحول الضوء إلى إشارات كهربائية للدماغ، وترك علامة دائمة.

ويأمل المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور ماتيو باخوم، جراح الشبكية من جامعة كاليفورنيا سان دييجو هيلث، أن إقفار الشبكية يمكن أن يساعد في تحديد المرضى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب.

ويفكر الأطباء الآن في العيادة الصحية بالجامعة في إحالة المرضى مباشرة إلى طبيب القلب إذا تم تحديد نقص التروية أثناء الفحص.

ويستغرق الفحص غير الجراحي ثوانٍ فقط وهو جزء موصى به من الاختبارات الروتينية من قبل أخصائي العيون لتشخيص مجموعة واسعة من الحالات، مثل الجلوكوما أو الثقب البقعي.

السكتات الدماغية غالبًا ما تكون أول علامة على المرض الأساسي، جنبًا إلى جنب مع النوبات القلبية، وهي حالة طبية طارئة، ويمكن أن تحدث لأي شخص، كما يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ إلى زيادة المخاطر.

وخلال الدراسة، وجد الباحثون أن المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية لديهم نوع أعلى من تلف خلايا العين يسمى الآفات الإقفارية حول الأوعية الدموية في الشبكية الناتجة عن مشاكل في تدفق الدم.

ما هي النوبة القلبية؟

تحدث النوبة القلبية، والمعروفة طبياً باسم احتشاء عضلة القلب، عندما يتم منع تدفق الدم إلى القلب فجأة، حيث تشمل الأعراض ألمًا في الصدر وضيقًا في التنفس والشعور بالضعف والقلق.

وعادة ما تحدث النوبات القلبية بسبب أمراض القلب التاجية، والتي يمكن أن تحدث بسبب التدخين وارتفاع ضغط الدم والسكري.

وتختلف النوبات القلبية عن السكتة القلبية ، والتي تحدث عندما يتوقف القلب فجأة عن ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، عادةً بسبب مشكلة في الإشارات الكهربائية في العضو.