في ذكرى ميلادها الـ46.. لماذا شغلت كيت وينسليت قلوب المصريين؟

تحتفل الممثلة الإنجليزية كيت وينسليت بعيد ميلادها غدًا، تلك الفنانة التي عرفها الجمهور العربي من خلال دورها في الفيلم الرومانسي "تيتانيك".

كيت إليزابيث وينسليت ممثلة، ومغنية إنجليزية حاصلة على رتبة الإمبراطورية البريطانية من مواليد 5 أكتوبر 1975 في ريدنج، باركشير.

في السطور التالية، نسلط الضوء على الأسباب التي جعلت كيت وينسليت، من أقرب النجمات لقلوب المصريين والمتابعين العرب أجمع.

أصغر فنانة حصلت على جائزة الأوسكار

كيت وينسليت

تعتبر من أهم فنانات المهرجانات والجوائز، وأصبحت أصغر ممثلة تحصل على 5 ترشيحات للأوسكار، حيث حصلت كيت على جائزة أفضل ممثلة في دور مساند عام 1995 من نقابة ممثلي الشاشة، والأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون عن دورها في فيلم العقل والعاطفة.

واشتهرت بدور "روز" في الفيلم الشهير تيتانيك، والذي كان من أعلى الأفلام دخلا خلال تلك الفترة، حيث حصلت على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة 2009 عن فيلم القارئ، وفي نفس العام، استطاعت أن تحصل على جائزة الجولدن جلوب عن فيلم الطريق الثوري.

جمال وأناقة على «الريد كاربت»:

كيت وينسليت

تعتبر الفنانة الجميلة كيت وينسليت، من النجمات اللواتي يتألقن على السجادة الحمراء خلال حضورها المهرجانات الفنية.

تتميز وينسليت بجمال أوربي فتان، إضافة إلي ابتسامة فريدة من نوعها، شعر أشقر ووجه مليء بالعفوية والنبوغ الفني.

نجمة من طراز فريد:

كيت وينسليت

تتميز وينسليت بالعفوية والحيوية خلال أدوراها الفنية، حيث بدأت الرحلة المهنية للممثلة كيت عندما أخذت بطولة دور مشارك في مسلسل Dark Season وتبع هذا الدور طلات عدة منها ظهورها في فيلم Anglo-Saxon Attitudes في عام 1992 وتمثيلها في مسرحية هزلية Get Back.

كيت وينسليت.. «صاحبة مبدأ»

قالت وينسلت في مقابلتها مع مجلة "فوج" البريطانية:"أريد أن أقول لأي امرأة تحاول محاكاة معايير الجمال في هوليوود "إنها خرافة".

أشارت وينسليت خلال المقابلة، إلى أنها تؤمن بأن الاعتناء بالجسم من خلال تناول الطعام الصحي وشرب الكثير من الماء يساعد، لكن يجب القيام بكل شئ باعتدال.