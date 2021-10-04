خلطة جديدة.. وصفة الدجاج المشوي مع تتبيلة صلصة الزبادي

تعتبر تتبيلة الزبادي طريقة لطيفة لترطيب الدجاج مقارنة بالتتبيل الحمضي المصنوع من الحمضيات والخل فقوام الزبادي الكريمي يخلق قشرة حول شاورما الدجاج المشوي حيث يتكرمل على الشواية.

وتعد وصفة شاورما الدجاج السهلة هذه جميلة مع هذه التتبيلة، ولا تستغرق هذه الوصفة من البداية للنهاية أكثر من ساعة لتحضيرها لصنع كمية تكفي 4 أفراد.

ـ المكونات

5 فصوص ثوم مقسمة

1/2 كوب من الزبادي كامل الدسم



4 ملاعق كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز والمزيد للشواء

1 ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة

1 ملعقة كبيرة (5 جرام) بابريكا مدخنة، بالإضافة إلى المزيد للتقديم

1 ملعقة صغيرة (1.8 جرام) كركم مطحون

أفخاذ دجاج منزوعة الجلد

ملح

1 خيار متوسط ​​

1 ليمون

0.45 كجم طماطم صغيره، بعضها مقطعة إلى أنصاف وبعضها تُترك كاملة

1/2 بصلة حمراء صغيرة مقطعة إلى شرائح رقيقة

1 كوبأوراق نعناع أو بقدونس

1/3 كوب (41 جرام) فستق أو جوز مفروم خشن



ـ طريقة التحضير

نحضر وعاء كبير ونبشر فيه 4 فصوص ثوم ناعماًً، ثم نضيف 1/2 كوب 119 مل زبادي ، و 2 ملعقة كبيرة. (30 مل) زيت ،مع الكزبرة ، والبابريكا لا تستطيع اضافه ، والكركم ونخفق حتي يصبح المزيج ناعماً

_ثم نضيف أفخاذ الدجاج إلي الخليط ونتبله بالملح مع التقليب ثم يغطي ويترك جانباً لمدة ساعة ، أو غطيه واتركيه يبرد لمدة تصل إلى 24 ساعة ، مع التقليب حتى المنتصف. إذا كنت ستبرد في وقت مبكر ، أخرج الدجاج من الثلاجة واتركه في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعة قبل الشوي.



نحضر الشواية ويُرفع الدجاج من التتبيلة ، وتترك التتبيلة الزائدة في الوعاء قبل التخلص منها، ونضع الدجاج على الشواية ونقلبه كل دقيقة حتى يبدأ في التحميص ، سيستغرق الأمر حوالي 8 إلى 10 دقائق في المجمل، وإذا تمسك الدجاج بالشواية ، انتظر لفترة أطول قبل التقليب.

في هذه الأثناء نحضر وعاء متوسط ​​الحجم ونبشر فيه الخيار وفص الثوم المتبقي.

ثم نضيف قشر وعصير نصف ليمونة ، ونحتفز بالنصف الآخر للسلطة، ونستخدم مبشرة صغيرة لبشر نصف ليمونة في الوعاء، ثم نقطع الليمون إلى نصفين ونعصر حوالي 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون علي الخليط.

_نضيف الكوبين المتبقين من الزبادي إلى الوعاء ونتبله بالملح ونستطيع أيضا إضافة حفنة من البابريكا.

ثم نحضر وعاء كبير آخر ونخلط به الطماطم والبصل والنعناع والمكسرات معًا ونعصر نصف الليمونة المتبقية فوق الخليط ونضيف 2 ملعقة كبيرة متبقية من ال ويتبل بالملح ويقلب كل شيء جيدًا.

وأخيرا نستطيع تقديم الدجاج مع صلصة الزبادي والسلطة.