الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السيكويا تستغيث.. هل تصمد أقدم وأكبر أشجار العالم أمام حرائق كاليفورنيا؟

احتراق اقدم واكبر
احتراق اقدم واكبر الاشجار على مستوى العالم

أكدت صحيفة «الجارديان» البريطانية أنه طرق السيطرة على حرائق كاليفورنيا العملاقة مع استمرار اشتعال حريقين دمرا أكثر من ١٤٠ ألف فدان في الحديقة الوطنية والغابات الوطنية غير واضحة حتى الآن. 
وتابعت أن الدخان الكثيف والتضاريس الوعرة التي يتعذر الوصول إليها تؤدي إلى إعاقة الجهود المبذولة لتقييم الدمار الناجم عن مجمع KNP وحرائق الرياح، وقد يستغرق التقييم الكاملة أسابيع.
وأوضحت أن أشجار السيكويا العملاقة التي نمت على هذه التلال لآلاف السنين تتعايش وتتطور مع حرائق الغابات التي ساعدت في الحفاظ على النمو الزائد في الخليج وتوفير المساحة اللازمة للشتلات.

وتابعت أن تفاقم الظروف المناخية تسبب في اشتعال الحرائق بشكل أكبر وأكثر سخونة، وبدأت الأشجار العالية في الاستسلام بأعداد أكبر. 

وأضافت أنه خلال حريق العام الماضي الذي أدى إلى دمار 175000 فدان في حديقة سيكويا الوطنية، فقد ما يصل إلى 14٪ من السيكويا في العالم بسبب النيران وهو تطور مثير للقلق للأشجار التي كان يُعتقد في السابق أنها مقاومة للحريق إلى حد كبير.
وقال جاريت ديكمان عالم الأحياء في حديقة يوسمايت الوطنية، الذي شارك في تقييمات الأضرار في البساتين التي تأثرت بنيران الرياح: "شهدت بالفعل مساحات من الأراضي المحروقة حيث اشتعلت النيران بحرارة شديدة وتم حرق الأشجار حتى آخر غصين وفرع، وفي أحد البساتين ، حيث أحصى 29 من الأشجار الطويلة المدمرة ، كانت آثار الرماد متناثرة بشظايا متساقطة ، وقد احترق شكلها الأصلي في التربة.. يمكنك أن تفكر في الأمر كأنه مخطط طباشيري لسيكويا عملاقة".

أشجار سيكويا غابات حرائق كاليفورنيا عملاقة

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وائل لطفي

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