الكرملين: بوتين لم يضع شروطًا للاجتماع مع نظيره الأوكراني

أكد المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف، اليوم، أنه لا توجد شروط لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول إمكانية عقد لقاء مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف- في تصريح بشأن إمكانية إجراء محادثات ثنائية بين بوتين وزيلينسكي خلال الأشهر القليلة المقبلة: “السبب الرئيسي وراء عدم اجتماع بوتين مع نظيره الأوكراني هو عدم تحديد الملفات والقضايا التي قد يتم عقد لقاء ثنائي بين بوتين وزيلينسكي لمناقشتها”.

وشدد المتحدث الرئاسي الروسي، على أن بوتين لم يرفض أبدًا إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع، لاسيما أن الأخير أكد استعداده أيضًا لعقد مثل هذا الإجتماع، ولكن من الضروري أولاً تحديد ما يمكن أن يناقشه الرئيسان.