الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تابع.. لينك التقديم في الكلية الحربية 2021-2022

الحربية
الحربية

لينك التقديم في الكلية الحربية 2021-2022.. يبحث الكثير من المواطنين وطلاب الثانوية العامة عن الرابط الرسمي للتقديم عبر المحرك "جوجل" العالمي، وذلك خلال عقب الإعلان وزارة الدفاع والإنتاج الحربي بقبول الدفعة الجديدة من خريجين الجامعات بالكلية الحربية.

وترصد “الدستور” من خلال هذه السطور رابط التقديم في الكلية الحربية 2021 وشروط الالتحاق بالكلية وآخر ميعاد للتقديم وأماكن السحب لملفات التقديم.

لينك التقديم في الكلية الحربية 2021-2022


https://tansiq.mod.gov.eg 

وكشف مدير الكلية الحربية أن باب سحب الملفات للقبول وفتحه من مقر الكلية الحربية في مصر الجديدة وذلك اعتبارا من يوم السبت السابق الموافق 10/09/2021 وحتى الخميس 21/10/2021.

لينك التقديم في الكلية الحربية 2021-2022.. أكد أنه سيتم تسجيل كافة البيانات الأولية بالصفحة الرسمي لمكتب التنسيق للقبول في الكلية الحربية في لرابط الآتي:
(https://tansiq.mod.gov.eg)
وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين /10/2021/4، ويحدد ميعاد الحضور لسحب الملفات إلكترونيًا.

موعد تقديم الكلية الحربية 2021.. والشروط المطلوبة

رابط موقع تقديم الكلية الحربية 2021

وبشرط أن تتم إجراءات اختبار الخصائص الشخصية واختبار القدرات العقلية بنفس اليوم الذي تتم فيه سحب الملفات، من أجل تقليل عدد الترددات للطلاب لصالح الاختبارات.
وأوضح مدير الكلية الحربية أن اختصاصات المتاحة المطلوبة من الرجال فقط تضم كلية الطب البشري وكلية الطب البيطري وكلية طب الأسنان وكلية الصيدلة الحاصلين على البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.

وقام القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالتصديق على الإعلان عن قبول الدفعة الجديدة من حملة الدراسات وبعض المؤهلات العليا وخريجين الجامعات الحكومية المصرية والخاصة في الكلية الحربية دفعة شهر أكتوبر 2021.

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وأما الشروط العامة المطلوبة للقبول فيشترط لجميع المتقدمين أن يكون الطالب المتقدم ووالداه وأجداده مصريين وأم يكونوا غير مكتسبين جنسيات آخرى، وأن ألا يكون المتقدم قد سبق إصدار حكم عليه بعقوبة جنائية أو الجريمة مخلة للشرف ويشترط أن يكون حسن السير وحسن السلوك وأن لا يكون المتقدم استقال أو تم فصله تأديبياً من الكلية أو المعهد أو المدرسة ، وأن لا يكون المتقدم قد أعفى من الخدمة العسكرية وذلك لعدم اللياقة الطبية، وأن يتم إرفاق البيان للمعاملة التجنيدية وأن يتم استخراجها من إدارة التجنيد.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حقيقة ما يجرى فى الميريلاند

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