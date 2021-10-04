جامعة سوهاج تشارك فى افتتاح معرض الفنون التشكيلية للأطفال بقصر الثقافة

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يصاحبه الدكتور مصطفي عبدالخالق القائم بأعمال رئيس الجامعة، افتتاح معرض الفنون التشكيلية بقصر ثقافة المحافظة، بعنوان "فيها حاجة حلوة "، والذي نظمه قصر ثقافة الطفل لعرض الأعمال الفنية لأبناء سوهاج الموهوبين من سن ٨ حتى ٢٥ سنة، وبمشاركة الأطفال من ذوي الهمم، وذلك بحضور كلا من جلال أبو الدهب مدير عام قصر ثقافة المحافظة، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، حنان محسن محمد مدير قصر ثقافة الطفل، أحمد صابر مدير قصر ثقافة المحافظة، ونخبة من القيادات التنفيذية وأولياء أمور المشاركين.

وقد أبدى الدكتور مصطفي عبدالخالق، إعجابه بالأعمال الفنية التي قدمها أبناء المحافظة الموهوبين، وحثهم على إنتاج المزيد من الأعمال المميزة، مقدماً جزيل الشكر للواء طارق الفقي محافظ الإقليم، على ما يبذله من جهود على كافة الأصعدة، تساهم فى إحداث طفرة تنموية داخل أرجاء المحافظة.

وأضاف "عبدالخالق"، أن المعرض تضمن ١٠٠ لوحة فنية متنوعة من تصميم ٢٥ طفلا على مستوى المحافظة، وبمشاركة عدد من الأطفال ذوي الهمم، مؤكداً أن الجامعة على أتم الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة الأكاديمية، لتشجيع أبناء المحافظة الموهوبين واكتشاف وتنمية مهاراتهم وابداعاتهم الفنية، حيث سيتم عقد بروتوكول تعاون بين قصر الثقافة وكلية التربية النوعية تحت رعاية محافظ سوهاج، لتعم الفائدة بشكل علمي أكبر على جميع فئات المجتمع.

كان تلقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، درع نقابة الأطباء بسوهاج إهداء من الدكتور محمود فهمي نقيب الأطباء بالمحافظة، تقديرا لمجهودات السيد المحافظ في دعم المنظومة الصحية، والقطاع الطبي بسوهاج، خاصة في مواجهة جائحة كورونا .



وأعرب نقيب الأطباء عن تقديره لدور محافظ الإقليم الرائد في دعم المنظومة الصحية، وحل مشكلات الأطباء، والعمل على تيسير الخدمات الطبية في المستشفيات، مشيدا بتواصله الدائم والمستمر مع الجهات المعنية لتلافي كافة المعوقات، وإيجاد الحلول المناسبة وفي أقل وقت ممكن؛ لتوفير أعلى مستوى من الخدمات الصحية لأهالي وأبناء المحافظة.