الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إقالة رئيس الوحدة المحلية بالصالحية القديمة

الجولة
الجولة

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إقالة رئيس الوحدة المحلية بالصالحية القديمة التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس للإهمال والتقصير في العمل فضلاً عن عدم الاهتمام بأعمال النظافة ورفع الإشغالات من شوارع القرية.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة اليوم لقرية الصالحية القديمة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعرب المحافظ عن استيائه الشديد من أداء رئيس الوحدة المحلية لعدم تواجده بالشارع ومتابعة أعمال النظافة وتقاعسه عن رفع الإشغالات بشوارع القرية وكذلك عدم تفاعله مع المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم ، ليقرر المحافظ إقالته من منصبه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

وأمر المحافظ رئيس مركز ومدينة فاقوس بمتابعة أداء رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز وتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، قائلا لن أسمح بتواجد مسئول مقصر ومهمل في أداء عمله.

و كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد فاجأ العاملين بالوحدة المحلية بالصالحية القديمة التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من تواجد العاملين بمقر علمهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتفقد المحافظ أقسام الوحدة واطلع على سجل الحضور والانصراف، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين بمواعيد العمل الرسمية.

وأوصى محافظ الشرقية العاملين بالوحدة المحلية بالصالحية القديمة بحسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وسرعة إنهاء مصالحهم طبقاً للقانون.

وشدد على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء، لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالجهاز الإداري، والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

كما تفقد محافظ الشرقية شارعي طريق “الصالحية / الإسماعيلية” والترعة المردومة ليصدر تعليماته لرئيس مركز ومدينة فاقوس بشن حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة من شوارع القرية وإزالة كافة الإشغالات، والتنبيه على أصحاب المحال بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم وتطبيق القانون على المخالفين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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