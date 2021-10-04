الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قتله متحرشون.. أهالي قرية ترسا يشيعون جثمان «شهيد الشهامة»

المجني عليه
المجني عليه

شيع أهالي قرية ترسا بابو النمرس جنازة الشاب مصطفى “شهيد الشهامة”، الذي قتله 3 أشخاص عقب معاكستهم لفتيات عائلته، ودفاع المجني عليه عنهن ومعاتبة المتهمين. 

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية جميعا لمقتل الشاب.

وتجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في مقتل شاب أثناء دفاعه عن فتيات عائلته عقب تعرضهن للمعاكسة من شباب في حفل زفاف بقرية ترسا. 

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وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد أسباب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

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وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بلاغا أفاد بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل بمنطقة أبو النمرس، وعلى الفور وجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

ودلت التحريات، التي أجريت برئاسة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المجني عليه لقى مصرعه في مشاجرة نشبت أثناء وجوده في فرح أقاربه، حيث قام بعض الأشخاص بمعاكسة فتيات من عائلته وحينما عاتبهم نشبت بينه وبينهم مشاجرة.

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كما تبين من التحريات، التي باشرها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن المجني عليه يدعى مصطفى.م.ج رشقه المتهمون بحجر في وجهه خلال المشاجرة فتصيب بنزيف وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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قرية ترسا شهيد الشهامة عاكستهم لفتيات عائلته صور مقتل شاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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