الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

25781 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

كورونا في روسيا
كورونا في روسيا

أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الإثنين، عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 25781 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 25769 إصابة في اليوم السابق).

وأشارت إلى أنه يعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (4410 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (2198 حالة)، ومقاطعة موسكو (1733 حالة).

وذكرت الغرفة في بيانها نقلته شبكة "روسيا اليوم"، أنه قد ارتفع عدد ضحايا كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 883 حالة وفاة (مقابل 890 وفاة أمس)، في تراجع طفيف للوفيات اليومية، فيما تماثل 14.526 مريضًا منذ أمس للشفاء.

وسجلت في البلاد إجمالًا منذ بداية الجائحة 7.612.317 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 210.801 حالة وفاة، و6.740.491 حالة شفاء.

روسيا فيروس كورونا وفيات حالات شفاء اصابات جديدة

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