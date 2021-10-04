الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

وزير الإسكان: تركيب قطع موفرة للمياه بالمشروعات والخدمات الجديدة في الشروق

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء في تنفيذ خطة لتركيب  قطع موفرة لاستهلاك المياه بمشروعات الإسكان والخدمات التي ينفذها جهاز مدينة الشروق.

وأشار الوزير، فيبيان اليومالإثنين، إلى أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة نحو ضرورة ترشيد استهلاك مياه الشرب وتماشياً مع الاشتراطات المطلوبة لتحقيق أقل استهلاك، موضحًا أنه من المستهدف تركيب 6 آلاف قطعة بالمرحلة الأولى بمشروع سكن مصر بموقع ٢١ عمارة، والمرحلة الثانية لـ٦٠ عمارة أخرى بذات المشروع، و ٢٩ عمارة بمشروع JANNA، وحضانتين جارٍ تنفيذهما ومشروعات خدمية أخرى.

وأضاف الوزير، أن هناك تعليمات لجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، وكذا رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، بتركيب القطع الموفرة للمياه فى جميع المبانى التابعة لهم، وكذا المبانى الخدمية العامة، بما يسهم فى توفير استهلاك المياه.

ومن جانبه، أضاف المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم التنبيه على مسئولي الشركات القائمة بتنفيذ الأعمال بضرورة تركيب القطع الموفرة في كافة مخارج المياه بهدف تخفيض استهلاك المياه، والتى تصل نسبة تخفيضها إلى75%.

وشدد المهندس عبد اللطيف بشارة، على الشركات المنفذة بالالتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ والانتهاء منه على الوجه الأمثل فى أقرب وقت، وبالكفاءة والجودة المطلوبة.

وكان المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، قد أجرى جولة ميدانية لتفقد سير العمل بروافع الصرف الصحى الرئيسية، ومحطتي المعالجة الثلاثية لمياه الصرف بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمحطات، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال موسم الشتاء والتعامل مع سوء الأحوال الجوية المحتملة.

وأشار إلى أن الجولة تأتى بهدف مراجعة عناصر المنظومة ومدى جاهزيتها لاستقبال تصرفات مياه الأمطار، مضيفاً أنه تم اختبار تشغيل كل رافع على حدة عن طريق مصدر تغذية كهرباء الطوارىء "مولد كهرباء الديزل"، ومراجعة أرصدة خزانات الوقود والبطاريات وطلمبات الرفع ومستوى البيارات ولوحات التحكم والمحولات، والتأكد من جاهزية مصادر الكهرباء البديلة.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان المرافق المجتمعات العمرانية تنفيذ خطة تركيب قطع قطع موفرة لاستهلاك المياه

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حديقة الأسماك

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