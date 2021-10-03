الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة ترويج أقراص مخدرة فى الزاوية الحمراء

أقراص مخدرة
أقراص مخدرة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بحيازة كمية كبيرة من الأقراص والمنشطات المخدرة، لترويجها على عملائه في دائرة القسم بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات أكدتها تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، تفيد قيام عاطل له معلومات جنائية بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من مخزن "ملكه" أسفل العقار محل سكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده داخل المخزن، وعثر بحوزته على (كمية من الأقراص والأمبولات والأكياس "مخدرة – منشطة" غير مصرح ببيعها للجمهور- مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات جنح الزاوية الحمراء حبس عاطل حيازة كمية كبيرة من الأقراص المنشطات المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

القضاء وثورة 30 يونيو

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