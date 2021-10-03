الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القضاء الإداري يقضي برفض دعوى وقف عمومية نادي الزهور

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، رفض الدعوى المقامة من إيهاب عبد العظيم، التي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزهور بتوجيه الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية للنادي يوم 8 أكتوبر الجاري.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رأفت عبد الحميد، وحامد محمود المورالي نائبي رئيس مجلس الدولة، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 70184 لسنة 75 قضائية وزير الشباب والرياضة بصفته.

كانت محكمة القضاء الإداري رفضت دعوى قضائية، سابقة،  طالبت بإلزام وزير الشباب والرياضة بإعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزهور بإنشاء لجنة دينية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه لا صحة لما ورد في الدعوى بأن إنشاء لجنة دينية داخل نادي الزهور يتضمن تمييزا بين الدين الإسلامي أو المسيحي، وإنما يعد من الأمور التي تدخل ضمن اهتماماته التي تندرج تحت الناحية الثقافية، فالثقافة الدينية من الأمور العظيمة التي يتعين الاهتمام بها من جهات مسئولة بالدولة.

وأضافت المحكمة أنه وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن نادي الزهور يمارس نشاطا دينيا مما يشكل تمييزا بين الأعضاء، أو انحرف عن مساره الصحيح، فمن ثم يكون عدم تدخل وزارة الرياضة لإبطال ذلك القرار قائما على سببه الصحيح، ويتعين القضاء برفض الدعوى.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة الدعوى مجلس إدارة نادي الزهور الجمعية العمومية

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