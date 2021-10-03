الأحد 03 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطلين فى «سرقة بالسلاح» بالنزهة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح في منطقة النزهة بمحافظة القاهرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذًا من دائرة قسم شرطة النزهة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة النزهة بلاغًا من أحد المواطنين، يفيد فيه بتعرضه لواقعة سرقة مبالغ مالية منه أثناء عودته من عمله ذاهبًا إلى منزله في المنطقة، حيث تفاجأ بأحد الأشخاص يقود دراجة بخارية وخلفه شخص آخر، وتوقفا أمامه ثم نزل إليه أحدهما مشهرًا في وجهه سلاحًا ناريًا وقام بالاستيلاء منه على مبلغ مالي، ثم فرا هاربين. 

وبجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة، وتتبع خط سير المتهمين، حيث تمكن ضباط مباحث النزهة من ضبط الجناة، وبحوزتهما السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافا أنهما ارتكبا عددًا من الوقائع المماثلة.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحالتهما النيابة العامة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتي قضت عليهما بالسجن المشدد 10 سنوات.

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