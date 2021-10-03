إحالة أمين خزينة جامعة حلوان للجنايات لاختلاسه 2 مليون جنيه

قررت النيابة العامة، اليوم الأحد، إحالة موظف يعمل أمين خزينة جامعة حلوان، للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة اختلاس مبلغ 2 مليون جنيه، والاتفاق مع عامل نظافة على إشعال النيران عمدًا في غرفة الخزينة لتضليل العدالة وإخفاء معالم جريمة الاختلاس.

وجاء في قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، اتهام كل من "م. ص" 44 سنة، أمين خزينة ومندوب صرف بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، و"ا.م"، 47 سنة، عامل خدمات معاونة عامل نظافة، بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، لأنهما بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، قام المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا ومن الأمناء على الودائع والصيارفة، أمين خزينة ومندوب صرف بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان اختلس أموالًا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغ مليون و942 ألفًا و810 جنيهات، والمسلم إليه بسبب وظيفته وصفته بأن قام بتحصيل المبالغ المالية، قيمة قسائم التحصيل ولم يقم بتوريدها إلى حساب جهة عمله واحتبسها لنفسه بنية تملكها.

- دور المتهم الثاني في الواقعة

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عامل خدمات معاونة - عامل نظافة - بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان وضع النار عمدًا في غرفة خزينة جهة عمله، وذلك بأن سكب مادة الجازولين "البنزين" المعجلة للاشتعال والتي أمده بها - المتهم الأول - على باب غرفة الخزينة مما أدى إلى اشتعالها مقابل مبلغ مالي.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهم الأول أيضًا اشترك مع المتهم الثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أمده بالمادة المعجلة للاشتعال، وذلك لوضع النار عمدًا في غرفة الخزينة محل عمله سترًا للجريمة وإخفاء لمعالمها وتضليل العدالة.