«مصر للطيران» تُسيّر 72 رحلة جوية اليوم

تُسيّر شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، ٣ أكتوبر، ٧٢ رحلة جوية، بمعدل ٥٣ رحلة دولية إلى كل من: بغداد، أربيل، الكويت، ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحة، أثينا، مدريد، دوسلدورف، لندن، نيويورك، ميلانو، أبوجا، باريس، روما، دبي، إسطنبول، جنيف، بيروت، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، أبوظبي، موسكو، ميونيخ، البحرين، الخرطوم، عمّان، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أسمرة، و16 رحلة داخلية إلى كل من: شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وأسيوط، و3 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات 7757 راكبا.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.