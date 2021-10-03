الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر للطيران» تُسيّر 72 رحلة جوية اليوم

مصر للطيران
مصر للطيران

تُسيّر شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، ٣ أكتوبر، ٧٢ رحلة جوية، بمعدل ٥٣ رحلة دولية إلى كل من: بغداد، أربيل، الكويت، ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحة، أثينا، مدريد، دوسلدورف، لندن، نيويورك، ميلانو، أبوجا، باريس، روما، دبي، إسطنبول، جنيف، بيروت، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، أبوظبي، موسكو، ميونيخ، البحرين، الخرطوم، عمّان، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أسمرة، و16 رحلة داخلية إلى كل من: شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وأسيوط، و3 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات 7757 راكبا. 

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

مصر للطيران شحن جوي المطارات المصرية الاجراءات الاحترازية مطارات شرم الشيخ والغردقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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