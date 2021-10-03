إحراق 3.3 طن من الكوكايين فى هندوراس

تمكنت سلطات هندوراس من إحراق أكثر من 3.3 طن من الكوكايين من أصل 14 طنًا تم ضبطها منذ بداية العام، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأحد.

ووفقًا للوكالة، فقد تمت عملية الإحراق أمام وسائل الإعلام المحلية في إطار الترويج لإعادة انتخاب الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز لولاية ثالثة.

وقال المتحدث باسم البرلمان ماريو ريفيرا: "هذه أكبر عملية حرق مخدرات على الإطلاق في مقر الشرطة العسكرية"، مضيفًا أن الشرطة ضبطت 14 طنًا من الكوكايين منذ بداية العام.

ومن جانبه، قال كارلوس مورازان، المتحدث باسم مكتب المدعي العام: أن "هذه المخدرات التي تحولت إلى رماد هي هجوم مباشر على المنظمات الإجرامية" العاملة في تهريب المخدرات.

وفي سياق منفصل، أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 234.74 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و004101.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة



الولايات المتحدة 702770 43721128

الهند 448573 33791061

البرازيل 597255 21445651

المملكة المتحدة 136910 7871014

روسيا 418016 7560767

تركيا 64432 7209667

فرنسا 116759 7018367

إيران 120880 5611700

الأرجنتين 115225 5258466

إسبانيا 86463 4961128



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:



الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات



22 - العراق 22344 2007227

37 ‬‬‬‬- المغرب 14315 934828

‭‭‭‭‭‭41‬‬‬‬‬‬ - الأردن 10736 825245

46 - الإمارات 2100 736524

47 ‬- تونس 24921 707983

49 - لبنان 8399 625445