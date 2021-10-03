خان: مشروع القانون الأمريكى حول دور إسلام آباد فى مساعدة طالبان «غير عادل»

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إن مشروع القانون الأمريكي الذي تم طرحه في مجلس الشيوخ مؤخرا حول دور باكستان في سيطرة طالبان على أفغانستان هو "أمر غير عادل"، مضيفا أنهم "يبحثون عن كبش فداء يجب أن يتوصلوا إلى حل ويفكروا في شعب أفغانستان".

وأكد عمران خان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الباكستانية، رفضه بشدة المزاعم القائلة بأن باكستان كانت تساعد طالبان في الاستيلاء على أفغانستان، وفقا لفرانس برس.

وحذر من انهيار أفغانستان وانتشار الفوضى والأزمات الإنسانية ما لم تكن هناك مساعدة خارجية على المدى القصير، مضيفا "إن باكستان ستكون الدولة الأكثر تضررا إذا كانت هناك فوضى".

وحول الاعتراف بتشكيل حركة ٠طالبان، قال رئيس الوزراء عمران خان إن الحكومة الباكستانية تجري مشاورات مع جميع الدول المجاورة في هذا الشأن، قائلا "على الولايات المتحدة أن تعترف بالواقع الجديد إن عاجلا أم آجلا".

وأكد عمران خان أنه لا يوجد حل عسكري للقضية الأفغانية، قائلا "باكستان لا تؤمن بالحلول العسكرية"، موضحا أن "الحكومة الشاملة تعني أفغانستان مستقرة بعد أربعة عقود من الحرب".

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إن قال أفغانستان أمام مفترق طرق تاريخي بين تحقيق السلم أو السقوط في الفوضى وحدوث أكبر أزمة إنسانية.



وأضاف خان - في تصريحات خاصة لتلفزيون "سي إن إن" الأمريكي أذاعها الأسبوع الماضي أنه لا يمكن التوقع بما سيحدث في أفغانستان في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه يمكن الأمل والصلاة من أجل تحقيق السلام بعد حرب دامت أربعين عاما.



ونوه خان إلى أن ما صرحت به حركة طالبان في أفغانستان حتى الآن بشأن الحكومة الشاملة وحماية حقوق المرأة وحقوق الإنسان يوحي بوضوح أنها تسعى للقبول الدولي.



