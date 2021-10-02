السبت 02 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 8 أطفال في انقلاب تروسيكل بأحد ترع أسيوط

حادث
حادث

أنقذ القدر ٨ أطفال من الموت عقب إصابتهم بإصابات سطحية وكسور، نتيجة انقلاب مركبة تروسيكل كان يقلهم بترعة عزبة أبو كريم بمركز ديروط شمال محافظة أسيوط.

وتم انتشال جميع الأطفال المصابين من الترعة وتراوحت الإصابات بين كدمات وكسور بسيطة. 

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بورود بلاغاً من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب وسقوط تروسيكل يعمل مركبة نقل وعلى متنه عدداً من الأطفال، بترعة بحري عزبة أبو كريم من الناحية الشرقية بمركز ديروط شمال محافظة أسيوط.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من  "محمد .ا. م" ١٤ سنة،  اشتباه كسر في القدم الأيمن، و"حمادة. ص. ن" ١٣ سنة كدمات، و"محمد .ع. ع" ١٤ سنة كدمات، و"وليد. ا. م" ١٣ سنة كدمات، و"محمد. ع. م" ١٢ كدمات، و"أحمد. ع. ع" ١٢ سنة كدمات، اشتباه كسر بالساق اليمنى، و"عمرو م ر" ١٣ سنة كدمات متفرقة، و"عمرو. خ. ع" ١٢ سنة، اشتباه كسر بالضلوع، جرى نقلهم إلى مستشفى ديروط المركزي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

انقلاب سيارة غرفة عمليات ديروط محافظة أسيوط النيابة العامة مصرع شخص غرفة عمليات النجدة الميكروباص انقلاب سيارة ميكروباص

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