خصم 7 أيام من راتب عامل لحرقه مخلفات زراعية داخل مدرسة بالغربية

وجّه د. طارق رحمي، محافظ الغربية، بمجازة عامل بأحد المدارس الصناعية بخصم 7 أيام من راتبه؛ لقيامه بحرق المخلفات الزراعية داخل المدرسة.

فى السياق، شهد د. طارق رحمي، محافظ الغربية والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء اليوم، توقيع برتوكول تعاون بين مؤسسة صناع الخير وعدد من شركات القطاع الخاص وذلك على هامش مؤتمر قدم صحيح والذي تنظمه المؤسسة تحت رعاية رئيس الوزراء، بحضور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء المؤسسة والدكتور حسام عبد الغفار، رئيس المجلس الأعلى لإدارة المستشفيات الجامعية، السيد حسن بو هزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع ولفيف من القيادات وممثلي المجتمع المدني.

في كلمته، وجه محافظ الغربية الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لكافة المبادرات المجتمعية وعلى رأسها المبادرات الصحية التي تهتم بصحة أبناء الشعب المصري، كما وجه المحافظ الشكر لرئيس الوزراء على رعايته للمؤتمر، كما وجه المحافظ الدعوة لوزيرة التضامن الاجتماعي بتنفيذ عدد من الفعاليات داخل محافظة الغربية.

كما وجه المحافظ الشكر لمؤسسة صناع الخير على إطلاق مثل هذه المبادرات، موجهاً الدعوة للمؤسسة بتنفيذ أولى فعاليات المبادرة داخل محافظة الغربية، خاصة داخل مركز زفتى الذي يشهد تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدًا تقديم المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية لكافة أوجه الدعم لتنفيذ المبادرة على اكمل وجه.

من جانبها، أشادت وزيرة التضامن بجهود المؤسسة والتي استطاعت خلال فترة وجيزة اثبات وجودها من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات وخاصة في القطاع الصحي، كما طالبت الوزيرة المؤسسة بتنفيذ برامج ومبادرات تهتم بصحة أطفالنا كونهم سلاح المستقبل وأمل وطننا الغالي، كما وجهت الوزيرة الشكر للقطاع الخاص على دعمه الدائم للوزارة وللجمعيات الأهلية في تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية.

وعرض رئيس مجلس أمناء المؤسسة، جهود المؤسسة طوال الفترة الماضية، موجهًا الشكر لرئيس الجمهورية على دعمه للأفكار والمبادرات الشبابية، ولرئيس الوزراء ووزيرة التضامن ولفريق عمل المؤسسة، واختتم المؤتمر بتوقيع برتوكول تعاون بين المؤسسة واثنان من شركات القطاع الخاص.