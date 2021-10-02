ضبط المتهمين بسرقة سوبر ماركت وإصابة عامل في روض الفرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على 4 أشخاص لاستيلائهم على مبلغ مالي من عامل بسوبر ماركت بمنطقة روض الفرج بالقاهرة، وبحوزتهم أسلحة نارية.

فيما حدث ذلك أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تنامى إلى سمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص من داخل محل سوبر ماركت كائن بدائرة القسم، وباستبيان الأمر تم ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما مركبة توك توك، وبحوزتهما فرد خرطوش و2 طلقة من ذات العيار وسلاح أبيض مطواة ومبلغ مالي.

وبسؤال المجنى عليه وهو عامل بالمحل المشار إليه، ومصاب بجروح وكدمات بالجسم، قرر بأنه حال تواجده داخل محل عمله فوجئ بقيام المتهمين المضبوطين وآخرين بالتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته المنوه عنها، وتهديده بالأسلحة المضبوطة بحوزتهما، واستولوا منه على مبلغ مالي كرهًا عنه، وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجنى عليه وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما بالاشتراك مع شخصين، لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان الآخران، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المجني عليه والمتهمين المضبوطين أيداها.