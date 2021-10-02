السبت 02 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنقاذ أربعينية حاصلة على ليسانس آداب بعد طردها من الشقة بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تمكنت فرق التدخل السريع بالغربية من إنقاذ سيدة أربعينية كانت تنام فى شوراع مدينة طنطا بعد وفاة والديها وذلك عقب ورود بلاغات من الأهالى تفيد أن سيدة تنام على أحد الأرصفة منذ فترة ومناشدة لأنقاذها من خطر الشارع.

وانتقل الدكتور خالد أبو المجد، رئيس فريق التدخل السريع بالغربية إلى موقع البلاغ وتبين من خلال سؤال السيدة أنها تبلغ من العمر ٤٤ عامًا وحاصلة على ليسانس آداب إنجليزى وتنام فى الشارع بعد طردها من شقتها لعجزها عن دفع الإيجار، تحصل على معاش 750 جنيهًا.

وتم نقل السيدة إلى أحدى دور الرعاية المشرف عليها وزارة التضامن الإجتماعى وتقديم كافة العناية الصحية والأجتماعية لها وسط حالة من الفرحة والترحاب بذلك.

كما كرم مجلس شؤون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور عماد عتمان كلا من أمانى النادى مدير مديرية التضامن الاجتماعى، والدكتور حاتم كمال أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية.

من ناحيتها، أشادت أماني النادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية بدور جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى فى دعم وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة وغيرها من الأنشطة، بما يسهم فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لا سيما الأهداف الخاصة بمحورى العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان.

وقدم الدكتور حاتم كمال أنور الشكر لجامعة طنطا لدورها الرائد فى قطاع خدمة المجتمع وتمنية البيئة برئاسة الدكتور عماد عتمان، مشيرًا إلى تعاون الجامعة المثمر فى تنفيذ 16 قافلة بيطرية بمدينة زفتى استهدفت التعامل مع 6500 حيوان وعدد 37 ألف طائر، بجانب تنفيذ حملات لمكافحة الكلاب الضالة داخل المحافظة علاوة على إنقاذ عدد من المشردين الذين بلا مأوى  خلال الفترة الماضية وتم تسوينها داخل دور الرعاية.

إنقاذ سيدة أربعينية كانت تنام شوراع مدينة طنطا بعد وفاة

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وائل لطفي

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