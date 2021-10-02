السبت 02 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يطلق شارة البدء لإزالة التعديات بالترع والمصارف (صور)

رفع كفاءة الترع والمصارف
رفع كفاءة الترع والمصارف بالإسكندرية

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، السبت، إشارة بدء أعمال تطهير ورفع كفاءة وإزالة التعديات بالترع والمصارف بطول 3 كم على طريق ميرزا بعزبة محسن بنطاق حى المنتزه أول، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بحل مشاكل نواتج تطهير المجاري المائية على مستوى الجمهورية.

IMG-20211002-WA0069
جولة محافظ الاسكندرية

أوضح محافظ الإسكندرية أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تطوير وتطهير الترع والمصارف، تم اليوم بدء تنفيذ المبادرة بطول 3 كم بطريق ميرزا بعزبة محسن.

IMG-20211002-WA0070
جولة محافظ الاسكندرية

أضاف أنه جاري الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة عزبة محسن بإجمالي تكلفة ١٠٨ ملايين جنيه، تنفيذًا للبروتوكول الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء.

IMG-20211002-WA0065
جولة محافظ الاسكندرية

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم إطلاق مبادرة مجتمعية لنظافة المنطقة للحفاظ على مكتسبات عملية التطوير التي تمت بعزبة محسن، مؤكدًا أنه غير مسموح بأي شكل من الأشكال أنه يتم تطوير المنطقة بتلك التكلفة والاستمرار بتواجد تلك المخالفات.

IMG-20211002-WA0068
جولة محافظ الاسكندرية

وكلف المحافظ رئيس حي المنتزة أول بالتنسيق مع شركة نهضة مصر وجميع الجهات المعنية للمتابعة المستمرة لحالة الترعة والمصارف والتأكد من عدم إلقاء المخلفات بها مرة أخرى، إضافة إلى زيادة عدد صناديق القمامة وتوجيه المواطنين بضرورة الإلتزام بعدم رمي المخلفات بالترع، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

IMG-20211002-WA0060
جولة محافظ الاسكندرية

جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزة أول، والمهندس إبراهيم عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية، والمهندسة رشا شوقي مدير الرصد البيئى، والأستاذ عادل جابر رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة، وجميع الجهات المختصة.

IMG-20211002-WA0057
جولة محافظ الاسكندرية

أوضح إبراهيم عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية، أن هناك تنسيق كامل بين كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ حملات الازالة؛ لافتًا إلى عدد المخالفات التى كانت قائمه قبل بدء الموجات وما استجد حتى تاريخه بلغ عددها 7561 حالة تعدي، وقد بلغت عدد المخالفات التى تم إزالتها خلال موجات  الازالة الماضية 5626 حالة ، مضيفًا بأن عدد المخالفات المتبقية على الطبيعه 1935 حالة .

IMG-20211002-WA0069
IMG-20211002-WA0069
IMG-20211002-WA0070
IMG-20211002-WA0070
IMG-20211002-WA0065
IMG-20211002-WA0065
IMG-20211002-WA0068
IMG-20211002-WA0068
IMG-20211002-WA0060
IMG-20211002-WA0060
IMG-20211002-WA0057
IMG-20211002-WA0057
الإسكندرية إزالة التعديات تطهير المجاري المائية محافظ الإسكندرية ورفع كفاءة عزبة محسن

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

قرار مفاجئ من «الشباب والرياضة» بشأن انتخابات الزمالك

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

ذبحها لارتباطه بأخرى.. حبس قاتل زوجته ليلة «الحنة» فى قليوب

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

موعد إجازة المولد النبوي الشريف والإجازات المتبقية في 2021

حريق هائل في مول ملابس شهير بدمنهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

ماجد حبته

قائد صوفيا.. يقود إيرينى!

مدحت بشاى

إدارة جديدة لوطن يعيش المستقبل

محمد عبدالعزيز

علّموهم كيف جاء النصر

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

تضم مصر والأردن.. مجموعة ميونخ تسعى لاستئناف محادثات السلام بشأن فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطينيين تسللا من قطاع غزة

إدارة سجون الاحتلال توزع الأسرى الفارين في 5 سجون مختلفة