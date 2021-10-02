محافظ الإسكندرية يطلق شارة البدء لإزالة التعديات بالترع والمصارف (صور)

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، السبت، إشارة بدء أعمال تطهير ورفع كفاءة وإزالة التعديات بالترع والمصارف بطول 3 كم على طريق ميرزا بعزبة محسن بنطاق حى المنتزه أول، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بحل مشاكل نواتج تطهير المجاري المائية على مستوى الجمهورية.

جولة محافظ الاسكندرية

أوضح محافظ الإسكندرية أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تطوير وتطهير الترع والمصارف، تم اليوم بدء تنفيذ المبادرة بطول 3 كم بطريق ميرزا بعزبة محسن.

جولة محافظ الاسكندرية

أضاف أنه جاري الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة عزبة محسن بإجمالي تكلفة ١٠٨ ملايين جنيه، تنفيذًا للبروتوكول الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء.

جولة محافظ الاسكندرية

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم إطلاق مبادرة مجتمعية لنظافة المنطقة للحفاظ على مكتسبات عملية التطوير التي تمت بعزبة محسن، مؤكدًا أنه غير مسموح بأي شكل من الأشكال أنه يتم تطوير المنطقة بتلك التكلفة والاستمرار بتواجد تلك المخالفات.

جولة محافظ الاسكندرية

وكلف المحافظ رئيس حي المنتزة أول بالتنسيق مع شركة نهضة مصر وجميع الجهات المعنية للمتابعة المستمرة لحالة الترعة والمصارف والتأكد من عدم إلقاء المخلفات بها مرة أخرى، إضافة إلى زيادة عدد صناديق القمامة وتوجيه المواطنين بضرورة الإلتزام بعدم رمي المخلفات بالترع، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

جولة محافظ الاسكندرية

جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزة أول، والمهندس إبراهيم عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية، والمهندسة رشا شوقي مدير الرصد البيئى، والأستاذ عادل جابر رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة، وجميع الجهات المختصة.

جولة محافظ الاسكندرية

أوضح إبراهيم عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية، أن هناك تنسيق كامل بين كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ حملات الازالة؛ لافتًا إلى عدد المخالفات التى كانت قائمه قبل بدء الموجات وما استجد حتى تاريخه بلغ عددها 7561 حالة تعدي، وقد بلغت عدد المخالفات التى تم إزالتها خلال موجات الازالة الماضية 5626 حالة ، مضيفًا بأن عدد المخالفات المتبقية على الطبيعه 1935 حالة .

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