السبت 02 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أفضل جواكيت مبطنة للشعور بالدفء في الخريف (صور)

أفضل جواكيت مبطنة
أفضل جواكيت مبطنة

مع اقتراب فصل الخريف، فإن الجاكيت المنتفخ هو المعطف المثالي لارتدائه وهناك العديد من التصاميم الرائعة للاختيار من بينها هذا العام.

وفيما يلي مجموعة من الجواكيت المثالية المنفوخة لارتداءها بدءًا من المعطف الطويل المبطن وحتي السترات الرياضية المبطنة وفقا لموقع PEOPLE.

المانجو الأبيض البخاخ

الجاكيت المنفوخ الأبيض 

هذا الجاكيت الأبيض الثلجي المنتفخ، مع ياقة منفوخة عصرية وطبعة جميلة ملائم للخريف والشتاء علي حد السواء.

سترة منفوخة فرانكي

معطف منفوخ كبير الحجم

مع شكلها الضخم والجيوب الكبيرة ذات الفتحات والرقبة بدون ياقة لتناسب الحياكة الكثيفة من الأسفل، يكون هذا المعطف المنتفخ رائع لارتداءه.

fppuffa

أفضل سترة محبوكة منفوخة

استبدل السترة المنتفخة التقليدية بنسخة محبوكة، وبإمكانك اختيار الجاكيت الفاتح الكلاسيكي، إضافة إلى الأسود والجملي والبورجوندي والأزرق الفاتح.

arket-Fall-puffer

جاكيت طويل منفوخ 

الجاكيت الطويل المنفوخ بطول الركبة هو السترة الشتوية المثالية وإذا كنت تبحث عن شئ أكثر اتساعًا لارتداء ملابسك الشتوية تحتها قم باختيار سترات ملائمة.

مارك سبنسر البخاخ جديد

أفضل سترة خفيفة الوزن

إذا كنت ترغب في الحفاظ على الدفء دون ارتداء شيء ضخم جدا، فإن المعطف المنتفخ الخفيف الوزن الرائع سيقوم بهذا الدور حيث  يوفر الريش والحشوة السفلية عزلًا دافئًا بشكل طبيعي دون إضافة وزن إضافي.

كما يتميز بلمسة نهائية مقاومة للماء وغطاء مخفي داخل الياقة، وبامكانك اختيار اللون الأسود والوردي المغبر والأزرق السماوي.

الشمال الوجه البخاخ

جاكيت رياضي مبطن

هذا النوع من الجواكت دافئ ومقاوم للماء كما انه خفيف الوزن ولا يسبب المزيد من الدفء أثناء ممارسة الرياضة. 

جلالة جيليه

أفضل سترة منفوخة 

يتم اللجوء إلي الجيليت بشكل  كبير في الخريف، وهذه السترة الجيلية رائعة و ومبطنة  من الجلد مع غطاء مبطّن أيضا وسحاب من الأمام، وجيوب أمامية مبطنة، ورباط حول الخصر .

reiss- الخريف- البخاخ

أفضل سترة منفوخة

هذه السترة المفتوحة ذو خط الرقبة والوجهه الأمامية المبطنة من الصدف ملائمة لجو الخريف.

الجاكيت المنفوخ الأبيض موضة خريف معطف جاكيت منفوخ جاكيت مبطن أفضل سترة محبوكة منفوخة جاكيت رياضي مبطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

القضاء وثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

أول رد من الزمالك على قرار بطلان الدعوة للانتخابات

قرار مفاجئ من «الشباب والرياضة» بشأن انتخابات الزمالك

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

«المهن الموسيقية» تحذر من التعامل مع مروان بابلو

عبدالمجيد محمود: «الجاسوس مرسي» أصدر قرارًا بإقالتي وعدت لمنصبي بقوة القانون

باعتراف صريح.. «آخر النهار» يكشف سر القبض على الشيخ محمود شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

صباحات خريفية

عبدالوهاب داود

فى حضرة الست.. «أم كلثوم» بها تأتنس القلوب

ماجد حبته

يوم القضاء.. قاضياته.. وقضاته

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس حماس في غزة يصل مصر غدًا.. وبحث صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

تضم مصر والأردن.. مجموعة ميونخ تسعى لاستئناف محادثات السلام بشأن فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطينيين تسللا من قطاع غزة