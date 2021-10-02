أفضل جواكيت مبطنة للشعور بالدفء في الخريف (صور)

مع اقتراب فصل الخريف، فإن الجاكيت المنتفخ هو المعطف المثالي لارتدائه وهناك العديد من التصاميم الرائعة للاختيار من بينها هذا العام.

وفيما يلي مجموعة من الجواكيت المثالية المنفوخة لارتداءها بدءًا من المعطف الطويل المبطن وحتي السترات الرياضية المبطنة وفقا لموقع PEOPLE.

الجاكيت المنفوخ الأبيض

هذا الجاكيت الأبيض الثلجي المنتفخ، مع ياقة منفوخة عصرية وطبعة جميلة ملائم للخريف والشتاء علي حد السواء.

معطف منفوخ كبير الحجم

مع شكلها الضخم والجيوب الكبيرة ذات الفتحات والرقبة بدون ياقة لتناسب الحياكة الكثيفة من الأسفل، يكون هذا المعطف المنتفخ رائع لارتداءه.

أفضل سترة محبوكة منفوخة

استبدل السترة المنتفخة التقليدية بنسخة محبوكة، وبإمكانك اختيار الجاكيت الفاتح الكلاسيكي، إضافة إلى الأسود والجملي والبورجوندي والأزرق الفاتح.

جاكيت طويل منفوخ

الجاكيت الطويل المنفوخ بطول الركبة هو السترة الشتوية المثالية وإذا كنت تبحث عن شئ أكثر اتساعًا لارتداء ملابسك الشتوية تحتها قم باختيار سترات ملائمة.

أفضل سترة خفيفة الوزن

إذا كنت ترغب في الحفاظ على الدفء دون ارتداء شيء ضخم جدا، فإن المعطف المنتفخ الخفيف الوزن الرائع سيقوم بهذا الدور حيث يوفر الريش والحشوة السفلية عزلًا دافئًا بشكل طبيعي دون إضافة وزن إضافي.

كما يتميز بلمسة نهائية مقاومة للماء وغطاء مخفي داخل الياقة، وبامكانك اختيار اللون الأسود والوردي المغبر والأزرق السماوي.

جاكيت رياضي مبطن

هذا النوع من الجواكت دافئ ومقاوم للماء كما انه خفيف الوزن ولا يسبب المزيد من الدفء أثناء ممارسة الرياضة.

أفضل سترة منفوخة

يتم اللجوء إلي الجيليت بشكل كبير في الخريف، وهذه السترة الجيلية رائعة و ومبطنة من الجلد مع غطاء مبطّن أيضا وسحاب من الأمام، وجيوب أمامية مبطنة، ورباط حول الخصر .

أفضل سترة منفوخة

هذه السترة المفتوحة ذو خط الرقبة والوجهه الأمامية المبطنة من الصدف ملائمة لجو الخريف.