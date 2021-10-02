«جيل إسكندرية» يناقش خطة تأهيل كوادر المحليات

اجتمعت الأمانة العامة لحزب الجيل الديمقراطى، السبت، بالمقر الرئيسى بالإسكندرية؛ لمناقشة أجندة العمل الأسبوعي.

أكد عمر عوض، الأمين العام للمحافظة أن الاجتماع ناقش ترتيب الدورة التدريبية التأهيلية لأعضاء الحزب فى عدة تخصصات منها دور عضو المجلس الشعبي المحلى للمحافظة وللحى وتأهيل الكوادر لمناصب مساعدى رؤساء الأحياء ومعاونى المحافظين، وسيتم التعاون والترتيب لها مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الذى يرحب دائما بكل الأفكار الهادفة التى من شأنها الارتقاء بالمجتمع السكندري، إضافة لتأهيل كوادر شبابية مدربة يعتمد عليها فى المستقبل وذلك ضمن خطة الرئيس السيسي الذى اهتم بملف الشباب ففى عهده تم إقامة مؤتمرات الشباب وانبثق منها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتم تفريغ منها عدد كبير من نواب المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

أشار عوض إلى أن حزب الجيل بالاسكندرية أخذ على عاتقه هذه المبادرة بالمحافظة وأن جيل الإسكندرية يرحب بكل القوى السياسية والأحزاب التي ترغب في الاشتراك فى هذه المبادرة.

وتابع أمين جيل الإسكندرية إن الاجتماع ناقش أيضا عدد من المبادرات الخدمية التى ستطلقها الأمانة في الوقت الحالي.

حضر الاجتماع مصطفى غانم، الأمين المساعد للمحافظة، وأيمن درويش، أمين العمال وهدى أبو زيد، أمينة التواصل السياسي وفاطمة حسن أمينة دائرة مينا البصل ووفاء حسن أمينة العلاقات العامة ومحمد السيد امين مساعد الشباب ومحمود ابراهيم امين شباب دائرة الدخيلة والعجمى والدكتورة ايناس شومان رئيسة لجنة التعليم وايهاب توفيق رئيس اللجنة القانونية وعماد احمد الأمين المساعد لدائرة مينا البصل وبعض من أعضاء المكتب السياسي للمحافظة.