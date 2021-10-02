السبت 02 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غدًا.. عرض خاص ومؤتمر صحفي لمسرحية محمد صبحي «نجوم الظهر»

بوستر مسرحية نجوم
بوستر مسرحية نجوم الظهر

يفتتح النجم محمد صبحي مسرحيته الجديدة "نجوم الظهر" غدا الأحد، بمسرحه بمدينة سنبل كعرض خاص للصحافة والإعلام، ويعقب العرض مؤتمرا صحفيا يديره الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، والمسرحية الجديدة يشارك في بطولتها 30 نجما ونجمة من أجيال مختلفة ، والمسرحية كوميديا موسيقية غنائية استعراضية حية على المسرح لأول مرة . 

المسرحية رفعت لافتة كامل العدد لمدة أسبوعين قادمين وتم حجز جميع حفلاتها قبل الافتتاح والعرض الخاص غدا بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام. 

ويظهر النجم الكبير محمد صبحي خلال مسرحيته الجديدة " نجوم الظهر" بشخصية مختلفة تمام عما قدمه من قبل في المسرح أو التليفزيون والسينما من حيث الشكل والمضمون، فيظهر في العمل بشارب ويرتدي باروكة من خلال الشخصية التي سيكشف عنها في افتتاح المسرحية .

المسرحية هي أول عرض كوميدي موسيقي غنائي استعراضي يشارك فيه 30 ممثل وممثلة يظهر خلالها مهارات الممثل والمطرب والعازف علي المسرح بشكل حي ويتناول خلال العمل كعادته موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقي. 

المسرحية يقوم ببطولتها ويخرجها وكتبها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقى وألحان شريف حمدان وأشعار عبد الله حسن ، ويشارك في البطولة كوكبة من نجوم فرقته " استديو الممثل " هم : سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة . 

محمد صبحي قدم مؤخرا ثلاث مسرحيات في موسم المسرح للجميع وهي : مسرحية "خيبتنا" ومسرحية "غزل البنات" ومسرحية "النحلة والدبور" التي تناول خلالهما قضايا مطروحة على الساحة بشكل كوميدي ومنها قضية المرأة والرجل في مسرحية "النحلة والدبور" آخر مسرحياته.

محمد صبحى جمال عبد الناصر النجم محمد صبحي نجوم الظهر مدينة سنبل

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وائل لطفي

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