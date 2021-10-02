السبت 02 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير السعودي لدى الإمارات: جناحنا في «إكسبو» سيقدم محتوى يجسد أصالة المملكة

السفير السعودي لدى
السفير السعودي لدى الإمارات

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي بن عبدالله الدخيل، أن جناح المملكة في معرض "إكسبو 2020 دبي" سيقدم محتوى يجسد ما تتمتع به المملكة من أصالة وتنوع.

وأوضح السفير السعودي - في تصريح خلال حفل افتتاح جناح المملكة بالمعرض وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم السبت- أن زوار الجناح سيكتشفون ثراء تاريخ وثقافة المملكة وحاضرها الزاهر ونجاحاتها العامرة ومستقبلها الواعد، مبيناً أن الجناح سيقدم محتوى غنيا يعكس ما تقدمه السعودية للعالم من فرص ومشروعات طموحه تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

وأشار الدخيل إلى أن جناح المملكة بمساحته الكبيرة ومحتواه الغني يجسد معاني بناء الإنسان وتواصل العقول وصنع المستقبل.

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