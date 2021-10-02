العراق: 4 ملايين مواطن تلقوا التطعيم ضد كورونا

كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، عن عوامل ساهمت في تراجع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، فيما أكدت أن الإجراءات الحكومية دفعت لزيادة عدد متلقي اللقاح المضاد للفيروس في الفترة الماضية.

وأعلنت الوزارة، إتمام تطعيم 4 ملايين و807 آلاف و179 شخصاً باللقاح المضاد لكورونا في عموم العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، إن نسبة الذين تلقوا اللقاح ازدادت خلال الأسابيع الأخيرة، وهذا يرجع للجهود الكبيرة لرجال وزارة الصحة، فضلا عن تطبيق الخطة الحكومية الواسعة لزيادة كمية اللقاحات، والعمل في أيام الجمعة والعطل الرسمية، حسبما ذكرت قناة العراقية الإخبارية.

وتابع أن "جميع هذه العوامل أدت الى زيادة اعداد العراقيين المتلقين للقاح كورونا، الأمر الذي ساهم في احتواء الإصابات".

وأضاف أن وزارة الصحة العراقية تحذر من احتمالية وجود موجات وبائية أخرى، وهذه حقيقة علمية واقعية على الرغم من الانخفاض النسبي الملحوظ بالحالات المسجلة، لكن خطر وجود موجات وبائية جديدة او حدوث حالات من الاصابات الخطرة مازال قائما".

وأكد: "نستطيع أن نتجاوز او نقلل خطر الوباء والموجات القادمة المحتملة، من خلال اللقاح"، مسيرا إلى أن "وصول اللقاحات للعراق مستمر، ونأمل أن نحقق النسب المطلوبة قبل نهاية هذا العام"، مبيناً أن "وزارة الصحة حققت النسب المرحلية للعراقيين في اخذ اللقاحات، ونأمل أن نستمر بهذا الانجاز ونحقق النسب المطلوبة قبل نهاية العام الجاري".

وأوضح أن "طبيعة الانتشار الوبائي لفيروس كورونا من خلال موجات وبائية متعددة، تكون شدتها بحسب نسبة الملتزمين في الاجراءات القطعية من اللقاح، كذلك يمتاز هذا الفيروس بقدرة اكبر على احتمالية حدوث طفرات جينية وسلالات جديدة، قد تكون اكثر او اقل شدة، وهذا الواقع عشناه خلال السنتين الماضيتين".

واختتم، بالقول: "نأمل أن يستمر انخفاض الاصابات بفيروس كورونا، ولكن يجب أن نتحسب الى اي احتمال، وأن نهتم بالاقبال على تلقي اللقاحات".

وسجل العراق اليوم 1236 إصابة جديدة بكورونا.