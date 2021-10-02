بعد حصوله على وسام الجمهورية.. محطات من حياة الشهيد عمر حماد

كرّم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، عددٍ من قضاة مصر الأجلاء، خلال احتفالية يوم القضاء المصري، وحصل المستشار الشهيد عمر حماد وكيل مجلس الدولة، على وسام الجمهورية، في يوم القضاة.

الشهيد عمر حماد من مواليد 16 يونيو عام 1977، وحصل على ليسانس الحقوق دور مايو عام 1999، من جامعة أسيوط، ثم دبلوم الدراسات العليا في العلوم الجنائية دور مايو عام 2000 من جامعة القاهرة، ثم دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص دور مايو عام 2001 من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية دور مايو عام 2003، كما حصل على دكتوراه في الحقوق من جامعة القاهرة عام 2008.

وعين حماد وكيلًا لمجلس الدولة في 13 يونيو 2015 بقرار جمهوري، وقبل ذلك وتحديدًا عام 2003 عين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، ثم رقى لوظيفة مندوب في 2005، ثم لوظيفة نائب اعتبارا في 2008، ثم لوظيفة مستشار مساعد ( ب) في 2009، ومستشار مساعد ( أ ) في 2011 بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم مستشار في 2014.

عمل الشهيد حماد عضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد، وعضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية بقنا، وعضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري المجموعة الرابعة، وعضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثـــة (عقود ادارية)، وعضوًا بإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات، وعضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، وعضوًا بمحكمة القضاء الإداري الدائرة (54) – الأولى أفراد بالشرقية.

استشهاد عمر حماد

يُجدر الإشارة إلى أنه استشهد على يد تنظيم أنصار بيت المقدس، من خلال سيارة يقودها انتحاري وحزام ناسف، لتفجير فندق سويس إن إثناء تواجدهم في سيناء للإشراف على الانتخابات البرلمانية.