برلماني: المنظومة الاستثمارية والمحليات أولوياتي خلال دور الانعقاد الثاني

أكد النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أنه يستعد لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني بحزمة تشريعات تضع على رأس أولوياتها المواطن المصري واستكمال البنيان التشريعي بما يحافظ على الأمن القومي المصري، في مقدمتها إجراء تعديل تشريعي على قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة، يحمل التدرج فى رفع القيمة الإيجارية، مع إصدار مواد متوازنة تصون حقوق الطرفيين فى العلاقة بينهم، والعمل على حل الأزمة القائمة بين المالك والمستأجر، كذلك قانون الأحوال الشخصية، وقانون المحليات.

وقال: “أمامنا العديد من الملفات الهامة والتي يأتي من بينها الطرق، الصحة، والتعليم، والتشريعات الاقتصادية”، مشيرًا إلى أنه من ضمن أولوياته ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعطائها حيز كبير من المناقشة والدراسة على أرض الواقع، لاسيما وأنها تختص بمجال هام ومرتبط بالمواطن المصري من الدرجة الأولى، وأصبح تطبيقها يحتاج لتشريعات وقوانين تتضمن لوائح تضمن تحقيق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، نظرا لأهميتها في إصلاح الملف الحقوقي والرد من خلالها على المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعبث بصورة مصر ومكانتها من خلال أكاذيب وتقارير مشبوهة ومغالطة عن الوضع الحقوقي في مصر.

وتابع أن لديه العديد من طلبات الإحاطة والأسئلة وبيانات عاجلة وطلبات المناقشة، والتي تدور أغلبها حول المشاكل التي تعاني منها دائراته "دار السلام" جنوب شرقي محافظة سوهاج.