مؤسسة «صناع الخير» تُطلق مبادرة «قدم صحيح» بمشاركة وزراء ومحافظين

انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر مؤسسة صناع الخير للتنمية لإطلاق مبادرة "قدم صحيح" لدعم مرضى القدم السكرى غير القادرين بمشاركة الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمى والدكتور حسام عبدالغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وعميد لاعبى العالم الكابتن أحمد حسن وحسن بن محمد بوهزاع رئيس الإتحاد العربى للتطوع ومن القيادات الطبية الداعمة للمبادرة الدكتور أحمد السواح والدكتور هانى على.

وأكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء أن مبادرة "قدم صحيح" هي واحدة من المبادرات الطبية العلاجية والوقائية التي تقوم بها مؤسسة صناع الخير للتنمية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى من أجل تقديم خدمات طبية ذات جودة بالمجان لمليون مواطن من مرضى القدم السكرى غير القادرين في خمس سنوات لتعزيز القدرة على حماية المرضى من بتر القدم، وذلك في إطار المستهدفات الخاصة بتحقيق الصحة الجيدة التي تضعها المؤسسة على رأس أولوياتها تحت إشراف وزارة التضامن الأجتماعى ووزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع وزراة التعليم العالى والبحث العلمى ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وجامعة الأزهر والجمعية المصرية لجراحة الأوعية الدموية وشركة إليكسيرا وشركة عاليا جروب الشركات الراعية للمبادرة.

فاعليات المؤتمر

وأضاف زمزم أن من أهم أهداف المبادرة رفع معدلات الشفاء لدى مرضى القدم السكرى من 50% إلى 95% عن طريق استخدام أحدث الوسائل العلاجية المعتمدة على استخدام العلاج الأوكسجين عالى الضغط والأوزون وتقنية الفضة الرباعية وتقديم خدمات العلاج والكشف والتوعية لمليون مواطن في 5 سنوات عن طريق تقديم العلاج من خلال المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصص وتنفيذ برامج توعية للمريض – الأسرة – المجتمع .

وأشار إلى أنه تم بالفعل تجهيز 11 غرفة في 8 محافظات هي ( أسيوط –بنى سويف - المنوفية – دمياط – كفر الشيخ – بنها – طنطا – القاهرة ) لتقديم خدمات العلاج المجان لمرضى القدم السكرى .

من جانبه أوضح هانى عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير أنه تم توقيع برتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وجامعة الأزهر من أجل تجهيز غرف لعلاج القدم السكرى في مختلف المحافظات في المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى وجامعة الأزهر كما سيتم التعاقد مع عدد المراكز الطية المتخصصة لتقديم الخدمة العلاجية بالمجان لغير القادرين و تنظيم حملات موسعة للتوعية بطرق الوقاية من الاصابة بالقدم السكرى والحماية من بتر القدم السكرى والتعامل التعامل الامثل مع جروح القدم السكرى هذا الإضافة إلى توفير الدعم النفسى للمصابين.